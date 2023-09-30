Чому полярники носять темні окуляри

Українські полярники на дослідницькій станції "Академік Вернадський" ходять у чорних окулярах. І причина цього зовсім не у сліпучо-білому снігу, на який важко дивитись.

Чому полярники носять чорні окуляри

"Озоновий шар створює захист від ультрафіолету, який вбиває все живе. Тому коли низький озон, то на вулицю ми виходимо в захисних окулярах. Наш озонометрист поміряв, що сьогодні озон близько 140 одиниць Добсона (норма озону - близько 300 одиниць Добсона. - Ред.)", - розповів полярник.

Зазначимо, що саме над Антарктидою розташована озонова діра. Під час Антарктичної весни, це приблизно жовтень-листопад - озоновий шар мінімальний.

"Ось у цей час і всі говорять про цей феномен, який називають озоновою діркою. Тобто шар менший, в цей час ультрафіолет більше впливає на все живе. Тому треба захищатися. В першу чергу очі, бо можна їх "спалити". Тому ми користуємось окулярами. І коли дуже низький озон мажемось кремами", - пояснив Гаврилюк.

Чому виникають озонові діри

Озонова діра чітко виявляється при надмірно низьких температурах. Це локальне зниження концентрації озону в стратосфері може сягати 10-40 %.

Загальноприйнятою у науковому світі вважається теорія, яка стверджує, що це явище спровокувало зростання дії антропогенного чинника у вигляді виділення хлор- і бромвмісних фреонів у другій половині ХХ століття. Це призвело зменшення озонового шару.

Інші вчені стверджують, що озонові діри значною мірою є природним явищем і не пов'язані зі шкідливою діяльністю людини та викидами в атмосферу.