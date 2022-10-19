Чому подорожчали яйця в Харкові і що буде з цінами далі: експерт дав прогноз

Він звернув увагу, що влітку яйця традиційно дешевші, оскільки витрати на енергоносії нижчі в порівнянні з зимою, також менша вартість на інгредієнти кормів, комбікорм, і виробники можуть дозволити знизити вартість продукту до рівня мінімальної собівартості.

"Восени попит на яйця значно зростає. Це навіть не 5-10%, а десь 20-30%.

Це спостерігається щороку. Раніше це було легке зростання, протягом цього та минулого року суттєве”", - каже Катеринич.

Якщо в аналогічний період рік тому у Харкові десяток яєць коштував близько 45-47 гривень, то зараз - від 58 до майже 100 гривень.

Експерт зазначив, що загальне виробництво яєць скоротилося приблизно на 20-30%, спостерігається дефіцит цієї продукції, тож виробники можуть додатково збільшувати вартість.

"Ми бачимо, що енергоресурси подорожчали майже вдвічі, відповідно, логістика подорожчала, кормові інгредієнти, тобто зернові, залишаються десь на рівні минулого року, але суттєво зросли компоненти, які отримуються з-за кордону, це вітаміни, амінокислоти", - пояснює він.

За прогнозами Катеринича, у Харківській області яйця дорожчатимуть і надалі.

"У нас традиційно йде подорожчання до грудня... Минулого року пік подорожчання був у грудні, але вартість збереглася і в січні, і в лютому. Цього року, думаю, буде також невелике подорожчання, наразі немає таких факторів, що здійснюють дуже великий вплив. Думаю, 6-7 гривень відповідно до нинішньої вартості комбікормів та енергоресурсів - це така ціна, яка задовольнить як виробників, так і торговельні мережі", - сказав фахівець.

Він також уточнив, що середньостатистична вартість яйця за нинішньої середньої вартості корму становить близько 5 гривень за штуку.