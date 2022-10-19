Почему подорожали яйца в Харькове и что будет с ценами дальше: эксперт дал прогноз

Он обратил внимание, что летом яйца традиционно дешевле, так как расходы на энергоносители ниже по сравнению с зимой, также меньше стоимость на ингредиенты кормов, комбикорм, и производители могут позволить снизить стоимость продукта до уровня минимальной себестоимости.

"Осенью спрос на яйца значительно растет. Это даже не 5-10%, а где-то 20-30%.

Это наблюдается каждый год. Раньше это был легкий рост, в течение этого и прошлого года существенный", - говорит Катеринич.

Если в аналогичный период год назад в Харькове десяток яиц стоил около 45-47 гривен, то сейчас - от 58 и до почти 100 гривен.

Эксперт отметил, что общее производство яиц сократилось примерно на 20-30%, наблюдается дефицит этой продукции, поэтому производители могут дополнительно увеличивать стоимость

"Мы видим, что энергоресурсы подорожали почти в 2 раза, соответственно, логистика подорожала, кормовые ингредиенты, то есть зерновые, остаются где-то на уровне прошлого года, но существенно выросли компоненты, получаемые из-за рубежа, это витамины, аминокислоты", - объясняет он.

По прогнозам Катеринича, в Харьковской области яйца будут дорожать и дальше.

"У нас традиционно идет подорожание к декабрю... По прошлому году пик подорожания был в декабре, но стоимость сохранилась и в январе, и в феврале. В этом году, думаю, будет также небольшое подорожание, пока нет таких факторов, которые оказывают очень большое влияние. Думаю, 6-7 гривен в соответствии с современной стоимостью комбикормов и энергоресурсов - это такая цена, которая удовлетворит как производителей, так и торговые сети", - поделился мнением специалист.

Он также уточнил, что среднестатистическая стоимость яйца при нынешней средней стоимости корма составляет около 5 гривен за штуку.