Коли яйця опустяться в ціні? Експерти дали прогноз

Ціни на яйця в Україні б'ють усі рекорди. У жовтні ціна за десяток яєць у супермаркетах злетіла до 60-80 гривень. Домашні яйця на ринку теж піднялися у ціні – до 70-80 гривень за десяток.

Директор профільної асоціації Спілки птахівників Сергій Карпенко розповів на брифінгу 18 жовтня, коли варто очікувати на зниження цін на яйця в Україні.

За словами експерта, ціни на яйця мають стабілізуватися вже до кінця жовтня, а у листопаді почнуть знижуватися.

"Очікуємо цього місяця на збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів'я в червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів", - сказав Карпенка.

Він додав, що зростання цін на яйця відбулося через сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників у попередні два роки, і звичайно ж - через повномасштабне вторгнення Росії.

За оцінкою Союзу птахівників, промислове виробництво яєць через воєнні дії скоротилося в Україні приблизно на 20%.

Варто зазначити, що Мінагрополітики повідомили про оптову ціну на яйця - від 43 гривень за десяток. І це при тому, що ще у липні вони коштували від 23 до 25 гривень за десяток, а на початку вересня ціна не перевищувала 30 гривень.

Ціни на яйця у супермаркетах України зараз коливаються в середньому від 60 до 80 гривень. На ринку – від 70 до 80 гривень.