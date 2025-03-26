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Почему вопрос нельзя "піднімати" и чувствовать облегчение в "області" живота? Эти ошибки мы делаем постоянно

Среда 26 марта 2025 08:00
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Почему вопрос нельзя "піднімати" и чувствовать облегчение в "області" живота? Эти ошибки мы делаем постоянно Речевые ошибки, которые мы делаем ежедневно и не замечаем (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кальки из русского языка и слова-суржики часто проникают в нашу речь, вызывая языковые ошибки. На самом деле мало кто знает, как правильно звучат популярные выражения и редко замечает за собой ошибки.

Как правильно говорить на украинском популярные выражения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

Часто в повседневной речи украинцы употребляют кальки из русского языка, что может привести к недоразумениям. Вот несколько примеров таких языковых ошибок:

Первая ошибка касается слова "область". В значении административно-территориальной единицы его используют правильно - например, "в Житомирській області".

Однако когда речь идет о части тела или организма, следует говорить "ділянка". То есть, правильно будет: "Відчуваю полегшення в ділянці живота".

Другой пример - выражение "ви праві", которое калькулируют из русского "вы правы". В украинском языке "правою" может быть рука или нога, а также берег реки. Поэтому правильные варианты - "Ви маєте рацію", "Ваша правда" или "Ваша думка слушна".

Последний пример - неправильное употребление фразы "піднімати питання". В украинском языке "піднімають" руку или груз, а "питання порушують". Соответственно, следует говорить - "порушувати питання".

Итак, хотя слова "область", "правий", "піднімати" являются украинскими, следует знать их точное значение и правильное употребление.

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