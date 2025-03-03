Чому "підсніжник" - це не "пролісок": що варто знати про ці весняні квіти

Що кажуть про "підсніжник" та "пролісок" біологи

З наукової точки зору підсніжник (Galanthus) і пролісок (Scilla) - це різні рослини, які належать до різних родів:

Підсніжник (Galanthus) - це рід квіткових рослин родини амарилісових (Amaryllidaceae). В Україні найбільш поширений підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis). Він має три внутрішні й три зовнішні білі пелюстки та часто з’являється ще до танення снігу.

Пролісок (Scilla) - це рід рослин родини холодкових (Asparagaceae). В Україні найвідомішим є пролісок сибірський (Scilla siberica), який має яскраво-сині або фіолетові квіти й розпускається трохи пізніше за підсніжники. Як виглядають підсніжники (фото: pixabay.com)

Чому не варто плутати ці квіти у розмовній мові

В українській мові довгий час "підсніжник" і "пролісок" вживали як синоніми. Це пов’язано з тим, що обидві рослини з’являються навесні, а назви натякають на їхню здатність пробиватися крізь сніг.

Проте з точки зору ботаніки та мовознавства правильніше використовувати ці терміни окремо.

"Це різні квіти, і відрізняються вони не лише зовні, а й за часом цвітіння. Першими з'являються підсніжники й вони занесені до Червоної книги України. А проліски розпускаються на місяць пізніше, вони більш теплолюбні. Мають переважно дрібні блакитні квіточки, тому в народі їх ще називають "небесниками" або "небовим ключем", - розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Мовознавці радять використовувати "підсніжник" тільки щодо білосніжних квітів роду Galanthus, а "пролісок" - щодо синіх або фіолетових квітів роду Scilla.

Як виглядають проліски (фото: pixabay.com)

Де в Україні ростуть підсніжники та проліски

Підсніжники найчастіше зустрічаються у лісах Карпат, Полісся та Правобережної України. Вони занесені до Червоної книги України, тож їх зривати заборонено. Проліски також поширені в лісах, парках і навіть садах, але вони менш захищені законом.

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