Почему "підсніжник" - это не "пролісок": что стоит знать об этих весенних цветах

Что говорят про "підсніжник" и "пролісок" биологи

С научной точки зрения "підсніжник" (Galanthus) и "пролісок" (Scilla) - это разные растения, которые принадлежат к разным родам:

"Підсніжник" (Galanthus) - это род цветковых растений семейства амариллисовых (Amaryllidaceae). В Украине наиболее распространен подснежник белоснежный (Galanthus nivalis). Он имеет три внутренних и три внешних белых лепестка и часто появляется еще до таяния снега.

"Пролісок" (Scilla) - это род растений семейства холодовых (Asparagaceae). В Украине самым известным является пролесок сибирский (Scilla siberica), который имеет ярко-синие или фиолетовые цветы и распускается чуть позже подснежников. Как выглядят подснежники (фото: pixabay.com)

Почему не стоит путать эти цветы в разговорной речи

В украинском языке долгое время "підсніжник" и "пролісок" употребляли как синонимы. Это связано с тем, что оба растения появляются весной, а названия намекают на их способность пробиваться сквозь снег.

Однако с точки зрения ботаники и языкознания правильнее использовать эти термины отдельно.

"Это разные цветы, и отличаются они не только внешне, но и по времени цветения. Первыми появляются "підсніжники" и они занесены в Красную книгу Украины. А "проліски" распускаются на месяц позже, они более теплолюбивы. Имеют преимущественно мелкие голубые цветочки, поэтому в народе их еще называют "небесниками" или "небесным ключом", - рассказал языковед Александр Авраменко.

Языковеды советуют использовать "підсніжник" только в отношении белоснежных цветов рода Galanthus, а "пролісок" - в отношении синих или фиолетовых цветов рода Scilla.

Как выглядят пролески (фото: pixabay.com)

Где в Украине растут "підсніжники" и "проліски"

"Підсніжники" чаще всего встречаются в лесах Карпат, Полесья и Правобережной Украины. Они занесены в Красную книгу Украины, поэтому их срывать запрещено. "Проліски" также распространены в лесах, парках и даже садах, но они менее защищены законом.

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