Почему пассажиры должны как можно скорее сесть в самолет: неожиданная причина

Часто пассажиры не спешат быстро садиться в самолет, ведь думают, что все успеют. Однако, это распространенная ошибка, из-за которой вы потом можете пожалеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The sun .

Почему нужно чем быстрее сесть в самолет

Путешественник Бен Граундвотер рассказал, что больше людей полагаются исключительно на ручную кладь во время своих путешествий.

Однако все чаще можно увидеть, как почти все в одном рейсе везут с собой какую-нибудь ручную кладь.

Но пространство в самолете ограничено, поэтому пассажирам приходится бороться друг с другом за место для ручной клади.

По этой причине жизненно важно сесть на борт как можно раньше, чтобы найти свободное место в верхних шкафчиках.

Если вы один из последних садитесь в самолет, и у вас есть сумка на колесах, которую нужно поместить в шкафчиках над головой, это может быть проблемно.

Борьба за то, где поместить ручную кладь - это лишь один из стрессов при посадке в самолет, что делает это одной из современных проблем полета.

Эксперт отметил, что всегда в таких шкафах для вещей не хватает места всем пассажирам.

Почему нельзя опаздывать на самолет

Расписание и его соблюдение - это основа слаженной работы авиации. Это пассажиру кажется, что 5-10 минут роли не играют. Но для авиакомпании именно вылет по расписанию означает попадание в свой слот (согласованный временной интервал именно для этого рейса) в аэропорту вылета и прилета.

Выпадение из слота в загруженных крупных аэропортах приводит к серьезным сбоям в расписании и финансовым потерям из-за дополнительного наземного обслуживания. Кроме того, вместе с вами наверняка летят те, у кого есть стыковочный рейс в аэропорту прилета. И если из-за вас рейс задержат - то они рискуют пропустить стыковку.

Наконец, у самолета, в котором вы летите, в расписании есть следующий рейс (возможно, всего через 30-40 минут). И он тоже должен быть исполнен по расписанию.

Чтобы не платить за избыточный вес багажа, с вечера поставьте ваш чемодан на обычные весы и проверьте, "влезает ли" он в допустимые нормы (23 кг). Если получилось больше - просто переложите часть вещей в ручную кладь.