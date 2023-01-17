Чому одні вакцини вводять внутрішньом'язово, а інші - підшкірно: важливе пояснення

Від чого залежить спосіб введення вакцини

Фахівці кажуть, що спосіб введення вакцин залежить від їхнього складу та призначення.

Зокрема, живі вірусні вакцини можна вводити як підшкірно, так і внутрішньом'язово. Це обумовлено тим, що імунна система людини здатна розпізнати живі частки вірусу навіть у разі неглибокого введення у шкіру.

Неживі вакцини та анатоксини вводять лише внутрішньом’язово. Вони містять вбитий вірус, тому їх потрібно вводити глибоко, щоб імунна система розпізнала його і сформувала імунну відповідь.

А от живі бактеріальні вакцини, до яких належить вакцина проти туберкульозу БЦЖ, вводяться лише внутрішньошкірно. Важливо знати, що підшкірне чи внутрішньом'язове введення вакцини БЦЖ може призвести до ускладнень.

Також такі вакцини, як-от оральна поліомієлітна вакцина, вакцина від ротавірусу, крапають у рот для того, щоб сформувати місцевий імунітет у кишківнику.

Загалом вакцини допомагають захищати від небезпечних хвороб та рятують життя.

Яке щеплення варто зробити під час війни

Війна - не причина відкладати необхідну вакцинацію для дитини чи дорослого.

Необхідно робити щеплення - за національним календарем. Вакцини для цих щеплень держава купує коштом державного бюджету, тому вони безоплатні для пацієнтів.

Якщо ви забули, чи отримали те, чи інше щеплення самі або ваша дитина, то зверніться до сімейного лікаря.

Також зараз зростає захворюваність на COVID-19. Тому варто завчасно вакцинуватись. Щеплення проти COVID-19 безоплатні й доступні в будь-якому пункті чи центрі масової вакцинації за попереднім записом.

Взимку також повертається грип. Щеплення проти грипу потрібно робити щороку на початку застудного сезону. Перш за все вакцинуватися варто людям з групи ризику отримати ускладнення через захворювання: вагітні, діти до 5 років, люди від 65 років, особи з хронічними хворобами.

Вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень, але її можна придбати власним коштом.