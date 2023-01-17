Почему одни вакцины вводят внутримышечно, а другие - подкожно: важное объяснение

От чего зависит способ введения вакцины

Специалисты говорят, что способ введения вакцин зависит от их состава и назначения.

В частности, живые вирусные вакцины можно вводить как подкожно, так и внутримышечно. Это обусловлено тем, что иммунная система человека способна распознать живые части вируса даже в случае неглубокого введения в кожу.

Неодушевленные вакцины и анатоксины вводят только внутримышечно. Они содержат убитый вирус, поэтому их нужно вводить глубоко, чтобы иммунная система распознала его и сформировала иммунный ответ.

А вот живые бактериальные вакцины, к которым относится вакцина против туберкулеза БЦЖ, вводятся только внутрикожно. Важно знать, что подкожное или внутримышечное введение вакцины БЦЖ может привести к осложнениям.

Также такие вакцины, как оральная полиомиелитная вакцина, вакцина от ротавируса, капают в рот для того, чтобы сформировать местный иммунитет в кишечнике.

Вакцины помогают защищать от опасных болезней и спасают жизнь.

Какую прививку следует сделать во время войны

Война - не причина откладывать необходимую вакцинацию для ребенка или взрослого.

Необходимо делать прививки - по национальному календарю. Вакцины для этих прививок государство покупает за счет государственного бюджета, поэтому они безвозмездны для пациентов.

Если вы забыли, получили ли ту, или иную прививку сами или ваш ребенок, то обратитесь к семейному врачу.

Также сейчас растет заболеваемость COVID-19. Поэтому следует заранее вакцинироваться. Прививки против COVID-19 безвозмездны и доступны в любом пункте или центре массовой вакцинации по предварительной записи.

Зимой также возвращается грипп. Прививку против гриппа нужно делать каждый год в начале простудного сезона. Прежде всего, вакцинироваться следует людям из группы риска получить осложнения из-за заболевания: беременные, дети до 5 лет, люди от 65 лет, лица с хроническими болезнями.

Вакцина от гриппа не входит в Национальный календарь прививок, но ее можно приобрести за свой счет.