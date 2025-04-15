Чому один партнер романтик, а інший ні? Що робити і як це пережити

Ви мрієте про сюрпризи, теплі слова, квіти без приводу, а ваш партнер навіть на річницю згадує максимум за день до події? Не поспішайте драматизувати. Це не завжди означає, що вас не люблять - просто прояви любові бувають різні.
Що робити, якщо один партнер у парі романтик, а інший - ні, та як уникнути через це конфліктів, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Коли один із партнерів чекає зізнання в коханні під зорями, а інший не бачить сенсу в "усій цій мішурі", можуть виникнути образи. Але романтика - не тільки про квіти й свічки. Це про увагу, а отже - про те, що можна навчитися бачити та давати.
За словами експерта, романтичність формується часто ще у дитинстві - з прикладу батьків, з літератури та мистецтва, з улюблених фільмів. І часом складається так, що одна людина більш романтична, а інша вважає романтику проявом слабкості або чимось непрактичним, непотрібним.
"Інколи буває й так, що відмова від романтики - це певний захист, бо люди бояться здатися вразливими або слабкими", - каже Віталій Курсік.
По-перше - зрозумійте свій стиль кохання
"Романтичні жести - це мова любові. Якщо вам важливі увага, слова, дотики, то ваш партнер може говорити іншою "мовою" - наприклад, турботою, стабільністю, діями. Він не пише віршів, але зранку робить вам каву? Це теж прояв любові, просто не в блискітках і сердечках", - пояснює коуч.
По-друге - говоріть про свої потреби
Не варто мовчки ображатися або чекати, що партнер сам здогадається. Скажіть чесно і спокійно: "Мені це важливо. Я почуваюся коханою/коханим, коли ти робиш щось символічне. Це для мене не дрібниці, а підтримка".
"Без вимог і ультиматумів - просто дайте зрозуміти, чого вам бракує", - радить фахівець.
По-третє - не намагайтеся переробити людину
Не всі народжені поетами. Не всі будуть дарувати вам зорі з неба. Але ваш партнер може навчитися знаходити інші способи проявити увагу - якщо ви підтримаєте і не будете висміювати його "спроби бути романтичним". Це тонкий процес.
По-четверте - шукайте баланс
"Можливо, частину романтики ви зможете втілювати самі: створити атмосферу, ініціювати побачення, подарувати щось символічне. А партнер - з часом підтягнеться, якщо відчує, що це не про вимогу, а про теплоту між вами", - каже експерт.
Тому варто робити так:
"І пам'ятайте: різниця в романтичності - не вирок. Це запрошення до діалогу, до пізнання одне одного глибше. А якщо відчуваєте, що вам складно донести свої потреби без образ, або не можете прийняти інші прояви любові - з цим можна працювати", - резюмує Віталій Курсік.