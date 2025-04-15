Почему один партнер романтик, а другой нет? Что делать и как это пережить

Когда один из партнеров ждет признания в любви под звездами, а другой не видит смысла во "всей этой мишуре", могут возникнуть обиды. Но романтика - не только о цветах и свечах. Это о внимании, а значит - о том, что можно научиться видеть и давать.

Почему вы разные?

По словам эксперта, романтичность формируется часто еще в детстве - по примеру родителей, из литературы и искусства, из любимых фильмов. И порой складывается так, что один человек более романтичен, а другой считает романтику проявлением слабости или чем-то непрактичным, ненужным.

"Иногда бывает и так, что отказ от романтики - это определенная защита, потому что люди боятся показаться уязвимыми или слабыми", - говорит Виталий Курсик.

Что делать, если язык любви у вас разный?

Во-первых - поймите свой стиль любви

"Романтические жесты - это язык любви. Если вам важны внимание, слова, прикосновения, то ваш партнер может говорить на другом "языке" - например, заботой, стабильностью, действиями. Он не пишет стихов, но с утра делает вам кофе? Это тоже проявление любви, просто не в блестках и сердечках", - объясняет коуч.

Во-вторых - говорите о своих потребностях

Не стоит молча обижаться или ждать, что партнер сам догадается. Скажите честно и спокойно: "Мне это важно. Я чувствую себя любимой/любимым, когда ты делаешь что-то символическое. Это для меня не мелочи, а поддержка".

"Без требований и ультиматумов - просто дайте понять, чего вам не хватает", - советует специалист.

В-третьих - не пытайтесь переделать человека

Не все рождены поэтами. Не все будут дарить вам звезды с неба. Но ваш партнер может научиться находить другие способы проявить внимание - если вы поддержите и не будете высмеивать его "попытки быть романтичным". Это тонкий процесс.

В-четвертых - ищите баланс

"Возможно, часть романтики вы сможете воплощать сами: создать атмосферу, инициировать свидание, подарить что-то символическое. А партнер - со временем подтянется, если почувствует, что это не о требовании, а о теплоте между вами", - говорит эксперт.

Поэтому стоит делать так:

Не ожидайте, что партнер догадается. Говорите прямо, что вам нужно

Не унижайте партнера за то, что он "любит не так", как вы

Научитесь видеть другие проявления чувств, такие как забота, поддержка, ответственность. Это тоже романтика, но в другой форме

"И помните: разница в романтичности - не приговор. Это приглашение к диалогу, к познанию друг друга глубже. А если чувствуете, что вам сложно донести свои потребности без обид, или не можете принять другие проявления любви - с этим можно работать", - резюмирует Виталий Курсик.