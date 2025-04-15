Чому один партнер романтик, а інший ні? Що робити і як це пережити

Ви мрієте про сюрпризи, теплі слова, квіти без приводу, а ваш партнер навіть на річницю згадує максимум за день до події? Не поспішайте драматизувати. Це не завжди означає, що вас не люблять - просто прояви любові бувають різні.

Що робити, якщо один партнер у парі романтик, а інший - ні, та як уникнути через це конфліктів, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Коли один із партнерів чекає зізнання в коханні під зорями, а інший не бачить сенсу в "усій цій мішурі", можуть виникнути образи. Але романтика - не тільки про квіти й свічки. Це про увагу, а отже - про те, що можна навчитися бачити та давати.

Чому ви різні?

За словами експерта, романтичність формується часто ще у дитинстві - з прикладу батьків, з літератури та мистецтва, з улюблених фільмів. І часом складається так, що одна людина більш романтична, а інша вважає романтику проявом слабкості або чимось непрактичним, непотрібним.

"Інколи буває й так, що відмова від романтики - це певний захист, бо люди бояться здатися вразливими або слабкими", - каже Віталій Курсік.

Що робити, якщо мова кохання у вас різна?

По-перше - зрозумійте свій стиль кохання

"Романтичні жести - це мова любові. Якщо вам важливі увага, слова, дотики, то ваш партнер може говорити іншою "мовою" - наприклад, турботою, стабільністю, діями. Він не пише віршів, але зранку робить вам каву? Це теж прояв любові, просто не в блискітках і сердечках", - пояснює коуч.

По-друге - говоріть про свої потреби

Не варто мовчки ображатися або чекати, що партнер сам здогадається. Скажіть чесно і спокійно: "Мені це важливо. Я почуваюся коханою/коханим, коли ти робиш щось символічне. Це для мене не дрібниці, а підтримка".

"Без вимог і ультиматумів - просто дайте зрозуміти, чого вам бракує", - радить фахівець.

По-третє - не намагайтеся переробити людину

Не всі народжені поетами. Не всі будуть дарувати вам зорі з неба. Але ваш партнер може навчитися знаходити інші способи проявити увагу - якщо ви підтримаєте і не будете висміювати його "спроби бути романтичним". Це тонкий процес.

По-четверте - шукайте баланс

"Можливо, частину романтики ви зможете втілювати самі: створити атмосферу, ініціювати побачення, подарувати щось символічне. А партнер - з часом підтягнеться, якщо відчує, що це не про вимогу, а про теплоту між вами", - каже експерт.

Тому варто робити так:

Не очікуйте, що партнер здогадається. Кажіть прямо, що вам потрібно

Не принижуйте партнера за те, що він "любить не так", як ви

Навчіться бачити інші прояви почуттів, такі як турбота, підтримка, відповідальність. Це теж романтика, але в іншій формі

"І пам'ятайте: різниця в романтичності - не вирок. Це запрошення до діалогу, до пізнання одне одного глибше. А якщо відчуваєте, що вам складно донести свої потреби без образ, або не можете прийняти інші прояви любові - з цим можна працювати", - резюмує Віталій Курсік.