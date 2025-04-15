Почему один партнер романтик, а другой нет? Что делать и как это пережить
Вы мечтаете о сюрпризах, теплых словах, цветах без повода, а ваш партнер даже на годовщину вспоминает максимум за день до события? Не спешите драматизировать. Это не всегда означает, что вас не любят - просто проявления любви бывают разные.
Что делать, если один партнер в паре романтик, а другой - нет, и как избежать из-за этого конфликтов, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Когда один из партнеров ждет признания в любви под звездами, а другой не видит смысла во "всей этой мишуре", могут возникнуть обиды. Но романтика - не только о цветах и свечах. Это о внимании, а значит - о том, что можно научиться видеть и давать.
Почему вы разные?
По словам эксперта, романтичность формируется часто еще в детстве - по примеру родителей, из литературы и искусства, из любимых фильмов. И порой складывается так, что один человек более романтичен, а другой считает романтику проявлением слабости или чем-то непрактичным, ненужным.
"Иногда бывает и так, что отказ от романтики - это определенная защита, потому что люди боятся показаться уязвимыми или слабыми", - говорит Виталий Курсик.
Что делать, если язык любви у вас разный?
Во-первых - поймите свой стиль любви
"Романтические жесты - это язык любви. Если вам важны внимание, слова, прикосновения, то ваш партнер может говорить на другом "языке" - например, заботой, стабильностью, действиями. Он не пишет стихов, но с утра делает вам кофе? Это тоже проявление любви, просто не в блестках и сердечках", - объясняет коуч.
Во-вторых - говорите о своих потребностях
Не стоит молча обижаться или ждать, что партнер сам догадается. Скажите честно и спокойно: "Мне это важно. Я чувствую себя любимой/любимым, когда ты делаешь что-то символическое. Это для меня не мелочи, а поддержка".
"Без требований и ультиматумов - просто дайте понять, чего вам не хватает", - советует специалист.
В-третьих - не пытайтесь переделать человека
Не все рождены поэтами. Не все будут дарить вам звезды с неба. Но ваш партнер может научиться находить другие способы проявить внимание - если вы поддержите и не будете высмеивать его "попытки быть романтичным". Это тонкий процесс.
В-четвертых - ищите баланс
"Возможно, часть романтики вы сможете воплощать сами: создать атмосферу, инициировать свидание, подарить что-то символическое. А партнер - со временем подтянется, если почувствует, что это не о требовании, а о теплоте между вами", - говорит эксперт.
Поэтому стоит делать так:
- Не ожидайте, что партнер догадается. Говорите прямо, что вам нужно
- Не унижайте партнера за то, что он "любит не так", как вы
- Научитесь видеть другие проявления чувств, такие как забота, поддержка, ответственность. Это тоже романтика, но в другой форме
"И помните: разница в романтичности - не приговор. Это приглашение к диалогу, к познанию друг друга глубже. А если чувствуете, что вам сложно донести свои потребности без обид, или не можете принять другие проявления любви - с этим можно работать", - резюмирует Виталий Курсик.