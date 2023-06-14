Чому ваш ноутбук сильно нагрівається і що з цим можна зробити

Неправильна експлуатація

У ноутбуків активна система охолодження, в якій тепло виводиться внаслідок продування повітря через радіатор. Якщо поставити ноут на м'яке ліжко або плед з ворсом, то вентиляційні отвори будуть відкриті частково або повністю закриті. Це призведе до погіршення циркуляції повітря та перегріву.

Як виправляти: не ставте ноутбук на м'які поверхні, не присувайте впритул до стіни та стежте, щоб поряд з отворами для вентиляції був простір. Якщо хочете подивитися серіал у ліжку – поставте підставку, щоб ноут був на ній, а не на ковдрі.

Дуже ресурсомісткі завдання

Чим вище навантаження на процесор та відеокарту, тим більше вони виділяють тепла. Якщо ви довго граєте, використовуєте важкі програми на кшталт відеоредакторів, це може стати причиною перегріву. Враховуйте параметри програм або ігор – щоб вони підходили для вашої системи.

Як виправляти: Робіть перерви. Якщо часто працюєте з відео, графікою або любите пограти - купіть спеціальну підставку, що охолоджує. З особливою увагою поставтеся до ресурсомістких програм у літні дні. Температура всередині пристрою залежить від навколишнього середовища, постарайтеся у спеку його не перевантажувати. Також можна вмикати кімнатний або настільний вентилятор.

Усередині багато пилу

Разом із повітрям у систему охолодження потрапляють частки пилу та вовни домашніх тварин. Вони осідають на радіаторах, погіршують відведення тепла, а з часом їх накопичується стільки, що вони починають закривати вентиляційні отвори. Це призводить до перегріву та роботи кулера на максимальних обертах навіть за незначних навантажень.

Як виправляти: потрібно почистити радіатор через вентиляційні отвори або акуратно продути стисненим повітрям. Але найкраще - розібрати ноутбук та прибрати весь пил. Якщо у вас немає досвіду – несіть майстру, тому що неправильне розбирання та чищення можуть пошкодити комп'ютер.

Висохла термопаста

Для підвищення тепловіддачі на чіпи процесора та відеокарти наноситься термоінтерфейс – спеціальна в'язка паста. Згодом вона пересихає і втрачає свої властивості, а це призводить до перегріву.

Як виправляти: для заміни термопасти потрібно повністю розібрати ноутбук, зняти задню кришку, витягнути акумулятор, ОЗУ, диск, кулер та інші компоненти. Процес цей складний і потрібний досвід. А сама заміна пасти проста – прибрати залишки старої, нанести новим шаром нову та повністю зібрати ноутбук знову. Бажано довірити це професіоналові.

Зламалася система охолодження

Основна поломка – вихід вентилятора з ладу. Таке відбувається у запущених ситуаціях, коли всередині стільки сміття, що вони блокують обертання лопатей кулера. Це супроводжується підвищенням температури та мовчанням вентилятора.

Як виправляти: потрібно вимкнути ноутбук із мережі, вимкнути його повністю, зняти кришку. Потім поставте на стіл, запустіть кілька програм або гру. Підніміть той бік, де знаходиться кулер і перевірте, чи він працює. Повторіть кілька разів з інтервалом 5-10 хвилин. Якщо вентилятор не запрацює або обертатиметься дуже повільно – несіть ноут у сервісний центр.

Прихований майнер

Причиною перегріву ноутбука може бути випадкова інсталяція програми-майнера. Таке ПЗ, як і віруси, сильно завантажує процесор та відеокарту, а це викликає уповільнення системи та перегрівання.

На присутність майнера вкаже кулер і гальмування роботи навіть при виконанні найпростіших завдань, типу відкриття браузера.

Як виправляти: для виявлення шкідливого програмного забезпечення оновіть бази встановленого антивіруса або завантажте безкоштовну утиліту для пошуку вірусів. Запустіть перевірку.