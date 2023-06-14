Почему ваш ноутбук сильно нагревается и что с этим можно сделать

Неправильная эксплуатация

У ноутбуков активная система охлаждения, в которой тепло отводится за счет продувания воздуха через радиатор. Если поставить ноут на мягкую кровать или плед с ворсом, то вентиляционные отверстия окажутся открыты частично или будут полностью закрыты. Это приведет к ухудшению циркуляции воздуха и перегреву.

Как исправлять: не ставьте ноутбук на мягкие поверхности, не придвигайте вплотную к стене и следите, чтобы рядом с отверстиями для вентиляции было пространство. Если хотите посмотреть сериал в постели - поставьте подставку, чтобы ноут был на ней, а не на одеяле.

Очень ресурсоемкие задачи

Чем выше нагрузка на процессор и видеокарту, тем больше они выделяют тепла. Если вы долго играете, используете тяжелые программы вроде видеоредакторов, то это может стать причиной перегрева. Учитывайте параметры приложений или игр - чтобы они подходили для вашей системы.

Как исправлять: Делайте перерывы. Если часто работаете с видео, графикой или любите поиграть - купите специальную охлаждающую подставку. С особым вниманием отнеситесь к ресурсоемким программам в летние дни. Температура внутри устройства зависит от окружающей среды, постарайтесь в жару его не перегружать. Еще можно включать комнатный или настольный вентилятор.

Внутри много пыли

Вместе с воздухом в систему охлаждения попадают частицы пыли и шерсти домашних животных. Они оседают на радиаторах, ухудшают отвод тепла, а во времени их накапливается столько, что они начинают закрывать вентиляционные отверстия. Это приводит к перегреву и работе кулера на максимальных оборотах даже при незначительных нагрузках.

Как исправлять: нужно почистить радиатор через вентиляционные отверстия или аккуратно продуть сжатым воздухом. Но лучше всего - разобрать ноутбук и убрать всю пыль. Если у вас нет опыта - несите мастеру, так как неправильная разборка и чистка могут повредить компьютер.

Высохла термопаста

Для повышения теплоотдачи на чипы процессора и видеокарты наносится термоинтерфейс - специальная вязкая паста. Со временем она пересыхает и теряет свои свойства, а это приводит к перегреву.

Как исправлять: для замены термопасты нужно полностью разобрать ноутбук, снять заднюю крышку, извлечь аккумулятор, ОЗУ, диск, кулер и другие компоненты. Процесс этот сложный и нужен опыт. А сама замена пасты простая - убрать остатки старой, нанести новым слоем новую и полностью собрать ноутбук снова. Желательно доверить это профессионалу.

Сломалась система охлаждения

Основная поломка - выход вентилятора из строя. Такое происходит в запущенных ситуациях, когда внутри столько мусора, что они блокируют вращение лопастей кулера. Это сопровождается повышением температуры и молчанием вентилятора.

Как исправлять: нужно выключить ноутбук из сети, выключить его полностью, снять крышку. Потом поставьте на стол, запустите пару программ или игру. Поднимите ту сторону, где находится кулер и проверьте, работает ли он. Повторите пару раз с интервалом 5-10 минут. Если вентилятор не заработает или будет вращаться очень медленно - несите ноут в сервисный центр.

Скрытый майнер

Причиной перегрева ноутбука может оказаться случайная инсталляция программы-майнера. Такое ПО, как и вирусы, сильно загружает процессор и видеокарту, а это вызывает замедление системы и перегревание.

На присутствие майнера укажет постоянно работающий кулер и торможение даже при выполнении самых простых задач, типа открытие браузера.

Как исправлять: для обнаружения зловредного ПО обновите базы установленного антивируса или загрузите бесплатную утилиту для поиска вирусов. Запустите проверку.