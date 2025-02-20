Почему весной мы спим хуже и как это исправить

Весна - время обновления, пробуждения природы и изменения биоритмов. Кто-то чувствует прилив энергии, а кто-то страдает от бессонницы и ранних пробуждений. Почему так происходит?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как меняется наш ритм и что можно сделать, чтобы адаптироваться к весенним изменениям.

Солнечный свет и биологические часы

Главная причина изменений во сне весной - увеличение продолжительности светового дня. Солнце встает раньше и заходит позже, что влияет на выработку мелатонина - гормона сна. Если зимой организм привык засыпать в темноте и просыпаться, когда еще темно, то весной этот баланс смещается.

Многие люди начинают просыпаться раньше, даже если не выспались. Это может приводить к усталости в течение дня и трудностям с засыпанием вечером. Чтобы адаптироваться, важно контролировать уровень света в комнате и придерживаться стабильного графика сна.

Весенняя бессонница: почему мы спим хуже?

Некоторые люди весной начинают испытывать трудности с засыпанием или часто просыпаются ночью. Одной из причин может быть увеличение физической активности - более длинные дни мотивируют больше двигаться, и если нагрузка была слишком поздней, организм ещё не готов к отдыху.

Кроме того, повышение температуры влияет на комфорт во время сна - в слишком тёплом помещении заснуть труднее. Весенние аллергии также могут быть скрытой причиной плохого сна, ведь пыльца в воздухе вызывает заложенность носа и дискомфорт.

Для борьбы с бессонницей стоит проветривать спальню перед сном, избегать гаджетов за час до отдыха и создавать комфортные условия для засыпания.

Гормональные изменения и настроение

Весной наш организм начинает вырабатывать больше серотонина - гормона радости. Это связано с увеличением количества солнечного света, который стимулирует работу мозга и улучшает настроение.

Но вместе с этим у некоторых людей наблюдаются перепады эмоций - от эйфории до резкой усталости. Причина в том, что организм перестраивается после зимы, а гормональный баланс еще не стабилизировался.

Такие перепады могут влиять на качество сна, вызывая беспокойные ночи или даже ночные пробуждения. Помочь может правильный режим дня, физическая активность и здоровый рацион, богатый витаминами группы B и магнием.

Весеннее переутомление и дневная сонливость

Хотя весна ассоциируется с бодростью, многие люди жалуются на усталость и сонливость днем. Это может быть следствием недостатка качественного ночного сна или реакцией организма на смену сезонов. Переход от зимней спячки к активному образу жизни - это стресс для биологических часов.

Если добавить сюда смену атмосферного давления, перепады температур и весенние аллергии, становится понятно, почему днем хочется спать. Чтобы уменьшить усталость, стоит пить больше воды, гулять на свежем воздухе и находить время для короткого отдыха.

Как адаптироваться к весенним изменениям во сне

Чтобы сделать переход к весне комфортным, важно прислушиваться к своему организму. Установите четкий режим сна - старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Контролируйте уровень света в спальне: используйте плотные шторы для ночного отдыха, но не избегайте естественного света днем.

Сбалансированное питание, достаточное количество физической активности и прогулки на свежем воздухе помогут поддержать энергию. Если чувствуете сильную усталость или проблемы со сном длятся долго, возможно, стоит обратиться к врачу. Весна - это прекрасное время для обновления, поэтому сделайте так, чтобы ваш сон тоже стал здоровым и качественным!