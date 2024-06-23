Чому насправді люди вірять у забобони і як працює магічне мислення

Що таке магічне мислення?

Магічним мисленням називають віру людей в те, що їхні думки або дії можуть вплинути на реальні події. Наприклад, людина може думати, що певні ритуали або слова можуть запобігти неприємностям або принести удачу.

Магічне мислення часто проявляється у формах релігійних чи духовних ритуалів, традицій або забобонів, переданих від сім'ї та друзів.

Забобони можна поділити на три основні категорії:

віра у щасливі числа

дії, що залучають удачу або захищають від лиха

використання щасливих предметів чи талісманів.

Магічне мислення може бути як нешкідливим, так і заважати. Деякі люди використовують його для підвищення впевненості, вважаючи, що трохи магії не зашкодить.

Однак для інших таке мислення може стати звичкою, і вони починають вірити, що їхні думки та дії справді змінюють реальність.

Причини магічного мислення

Магічне мислення часто розвивається в дитячому віці, приблизно з 2 до 5 років. У цей період діти починають усвідомлювати надприродні речі, такі як привиди та духи, що стає особливо помітним під час свят, як-от Гелловін.

З раннього віку люди засвоюють ритуали та забобони своєї культури. Ці традиції часто передаються з покоління в покоління і зберігаються протягом усього життя.

Також дослідження показують, що магічне мислення може перетинатися з релігійним. Ритуали та традиції, пов'язані з релігійними чи культурними віруваннями, є звичною практикою. Люди відчувають комфорт і спокій від своїх переконань.

Протягом життя у людей розвиваються різні механізми для подолання стресу та тривоги. Деякі з цих механізмів, зокрема магічне мислення, можуть допомагати в дитинстві, але втрачають свою ефективність у дорослому віці.

У деяких людей магічне мислення може вийти з-під контролю і посилювати стрес та тривогу, замість того щоб їх зменшувати.

Як подолати магічне мислення

Магічне мислення може бути джерелом спокою і давати хибне відчуття контролю, особливо під час стресу.

Однак, якщо воно викликає занепокоєння у вашому житті, варто його змінити.

Що треба зробити, аби подолати віру у забобони: