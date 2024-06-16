7 речей, які приносять невдачу: ніколи не тримайте їх вдома

Чи може щось, що ви принесли у свій будинок, принести невдачу, проблеми у стосунках чи навіть смерть? Забобони з усього світу, деякі з яких сягають корінням тисячі років, попереджають нас про те, що потрібно тримати подалі від будинку різні нещасливі предмети.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме у вашому будинку може привабити невдачу та негативну енергію.

Зламаний годинник

Оскільки годинник відзначає плин часу, він здавна асоціювався з людською смертністю. У вікторіанську епоху годинник зупиняв, коли хтось із домочадців помирав, тому не дивно, що годинник, який раптово перестав працювати, обіцяє невдачу.

Існує повір'я ще страшніше - якщо зламаний годинник раптово піде, це знак того, що смерть близька.

Неживий декор

Будь то ваза зі зморщеними зрізаними квітами чи опудало голови лося - мертві речі в будинку можуть завдати невдачі.

Цей зв'язок між предметами, що розкладаються, і людською смертністю прославляється в багатій історії творів мистецтва vanitas, в яких черепи, гниючі фрукти і згаслі свічки символізують швидкоплинність людського життя.

Однак не все так однозначно: фен-шуй стверджує, що певні мушлі, якщо їх правильно розмістити, можуть залучити удачу.

Опудало тварини може принести невдачу (фото: GettyImages)

Стара мітла

Якщо ви переїжджаєте у новий будинок, не беріть із собою мітлу, якою ви користувалися раніше. У всьому світі поширені забобони, що стара мітла може "змісти" успіх.

Це застереження може мати коріння у здоровому глузді, оскільки використання старих інструментів для прибирання у вашому новому будинку може призвести до появи шкідників та бруду з вашого попереднього місця проживання.

Крісло-гойдалка

Ірландські легенди свідчать, що порожнє крісло-гойдалка запрошує до вашого будинку злих духів.

А якщо стілець розгойдується сам по собі, це знаменує небезпеку: злі духи вже тут, і смерть вже може чатувати на тебе.

Крісло-качалка може принести невдачу (фото: Freepik)

Кактуси

Вони можуть бути милими, модними і відмінно підходити до інтер'єру, але забобони говорять, що колючі рослини належать до речей, які приносять невдачу і можуть призвести до розладу у вашому будинку.

Щоб привнести позитивну енергію та покращити добробут та здоров'я вашої родини, виберіть замість кактуса великі зелені рослини або щасливий бамбук.

Пір'я павича

Якими б красивими не були павичі пір'я, у багатьох західних країнах вони є символом невдачі.

Можливо, "очі" на пір'ї павича викликають страх перед пристрітом, або ж його яскраве оперення і любов до комах змушують багатьох бачити в ньому щось диявольське.

Однак, якщо ви сповнені рішучості зберігати це пір'я кольору дорогоцінного каміння вдома, не сумуйте: у східних культурах павичі є символами удачі.

Чи справді пір'я павича приносять невдачу (фото: Freepik)

Тріснутий або сколотий посуд

За народними повір'ями, посуд є символом багатства і благополуччя, а сколота тарілка чи тріснута миска приносять в будинок негативну енергію. Щоб зберегти удачу, відразу ж викидайте розбитий і тріснутий посуд.

Забобони радять також позбавитися від зламаних меблів та інших пошкоджених предметів домашнього вжитку. Такі речі можуть бути ознакою того, що у вашому домі (і душі) панує безлад, який слід прибрати.

Тріснутий посуд приваблює невдачу (фото: Freepik)