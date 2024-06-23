Почему на самом деле люди верят в суеверия и как работает магическое мышление

Что такое волшебное мышление?

Магическим мышлением называют веру людей в то, что их мысли или действия могут повлиять на реальные события. Например, человек может думать, что определенные ритуалы или слова могут предотвратить неприятности или принести удачу.

Магическое мышление часто проявляется в формах религиозных или духовных ритуалов, традиций или предрассудков, передаваемых от семьи и друзей.

Суеверия можно разделить на три основные категории:

вера в счастливые числа

действия, которые привлекают удачу или защищают от беды

использование счастливых предметов или талисманов.

Магическое мышление может быть как безвредным, так и мешающим. Некоторые люди используют его для повышения уверенности, считая, что чуть-чуть магии не повредит.

Но для других такое мышление может стать привычкой, и они начинают верить, что их мнения и действия действительно изменяют реальность.

Причины магического мышления

Магическое мышление часто развивается в младенческом возрасте, примерно с 2 до 5 лет. В этот период дети начинают осознавать сверхъестественные вещи, такие как призраки и духи, что становится особенно заметным во время праздников, таких как Хэллоуин.

С раннего возраста люди усваивают ритуалы и предрассудки своей культуры. Эти традиции часто передаются из поколения в поколение и сохраняются на протяжении всей жизни.

Также исследования показывают, что магическое мышление может пересекаться с религиозным. Ритуалы и традиции, связанные с религиозными или культурными верованиями, являются обычной практикой. Люди чувствуют комфорт и спокойствие от своих убеждений.

На протяжении жизни у людей развиваются разные механизмы для преодоления стресса и тревоги. Некоторые из этих механизмов, в частности, магическое мышление, могут помогать в детстве, но теряют свою эффективность во взрослом возрасте.

У некоторых людей магическое мышление может выйти из-под контроля и усиливать стресс и тревогу вместо того, чтобы их уменьшать.

Как преодолеть магическое мышление

Магическое мышление может служить источником спокойствия и давать ложное чувство контроля, особенно во время стресса.

Однако, если оно вызывает беспокойство в вашей жизни, стоит его поменять.

Что нужно сделать, чтобы преодолеть веру в суеверия: