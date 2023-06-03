Почему семена иногда не всходят или прорастают слишком долго: 4 основные ошибки

Семена различных растений прорастают в течение определенного периода времени. К тому же, практически невозможно сократить продолжительность этого процесса. Однако важно избегать ошибок, чтобы получить хороший урожай.

Глубина посева

В среднем она должна быть равна 2-3 диаметрам семян. Если разместить семена слишком глубоко, то ростку может не хватить энергии для преодоления слоя почвы.

В частности, семена некоторых растений очень мелкие и для их прорастания необходим свет. Поэтому их нужно сеять поверхностно. До появления всходов почву правильно увлажняют, чтобы не переместить семена с поверхности на глубину.

Температура

Часто емкости с рассадой размещают на подоконниках, где температура может быть на несколько градусов ниже комнатной. В результате теплолюбивые культуры могут появляться с задержкой или вообще не взойти.

Идеальный температурный режим рассады считается 24-26°C.

Полив

Рассада может также не сойти из-за нехватки влаги. Необходимо постоянно поддерживать почву увлажненной, не допуская ни одного пересыхания.

Также слишком частый и обильный полив приводит к застою влаги и загниванию семян.

Время прорастания

Иногда начинающие огородники забывают, что время прорастания разных видов одной и той же культуры может отличаться. Особенно, если вы выращиваете ранние и поздние сорта.