Почему семена иногда не всходят или прорастают слишком долго: 4 основные ошибки
Семена различных растений прорастают в течение определенного периода времени. К тому же, практически невозможно сократить продолжительность этого процесса. Однако важно избегать ошибок, чтобы получить хороший урожай.
Каких ошибок следует избегать - читайте на Styler ниже.
Глубина посева
В среднем она должна быть равна 2-3 диаметрам семян. Если разместить семена слишком глубоко, то ростку может не хватить энергии для преодоления слоя почвы.
В частности, семена некоторых растений очень мелкие и для их прорастания необходим свет. Поэтому их нужно сеять поверхностно. До появления всходов почву правильно увлажняют, чтобы не переместить семена с поверхности на глубину.
Температура
Часто емкости с рассадой размещают на подоконниках, где температура может быть на несколько градусов ниже комнатной. В результате теплолюбивые культуры могут появляться с задержкой или вообще не взойти.
Идеальный температурный режим рассады считается 24-26°C.
Полив
Рассада может также не сойти из-за нехватки влаги. Необходимо постоянно поддерживать почву увлажненной, не допуская ни одного пересыхания.
Также слишком частый и обильный полив приводит к застою влаги и загниванию семян.
Время прорастания
Иногда начинающие огородники забывают, что время прорастания разных видов одной и той же культуры может отличаться. Особенно, если вы выращиваете ранние и поздние сорта.
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