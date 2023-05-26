Коли висаджувати фруктові дерева в червні, щоб тішитися багатим врожаєм: найкращі дати
Посівний календар на червень 2023 (колаж: Styler)
Перший місяць літа - прекрасна пора для висаджування та вирощування фруктових дерев. А якщо хочете, щоб врожай був по-справжньому щедрим, дотримуйтеся певних правил, якими користуються досвідчені садівники та городники. Одним із цих правил є робота з землею згідно з місячним календарем.
Коли та що потрібно робити на городі та в саду - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли краще садити фрукти та ягоди
- Яблука - 6, 7, 14, 15, 16 червня.
- Груша та айва - 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Персики, абрикоси, вишня, слива - 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.
- Черешня - 14, 15, 16, 22, 23 червня.
- Суниця та полуниця - 19, 20, 21 червня.
- Смородина - 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.
- Малина - 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня
- Виноград - 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.
Ці дати є найкращими для висаджування фруктових дерев і ягід (фото: Freepik)
Вдалі дати у червні для висаджування овочів
- Картопля, топінамбур - 6, 7, 10, 11, 14-16 червня.
- Буряк, морква, пастернак -10, 11 червня.
- Редис - 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня.
- Селера, петрушка на корінь - 6, 7 червня.
- Цибуля городня - 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня.
- Часник - 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Томати - 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
- Солодкий, гострий перець - 1-3, 27-30 червня.
- Огірки - 1-3, 19-21, 27-30 червня.
- Рання капуста - 1, 27, 28 червня.
- Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) - 1, 27, 28 червня.
- Кукурудза - 1, 27, 28 червня.
- Листовий салат - 1, 10-16, 27, 28 червня.
- Шпинат - 1, 10-13, 27, 28 червня.
- Щавель - 2, 3, 14-16, 29, 30 червня.
- Базилік, розмарин тощо - 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.
Чим і коли можна займатися на городі в червні
- Розпушувати ґрунт та проводити будь-які роботи з ним - 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 червня.
- Пророщувати насіння - 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27-30 червня.
- Пікірувати та проріджувати культури - 6, 7, 14-16 червня.
- Займатися поливанням - 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня.
- Вносити органічні та зелені добрива - 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а мінеральні - 2, 3, 19-21, 29, 30 червня.
- Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна 5-7 червня.
- Боротися зі шкідниками та хворобами - 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.
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