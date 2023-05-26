Коли висаджувати фруктові дерева в червні, щоб тішитися багатим врожаєм: найкращі дати

Перший місяць літа - прекрасна пора для висаджування та вирощування фруктових дерев. А якщо хочете, щоб врожай був по-справжньому щедрим, дотримуйтеся певних правил, якими користуються досвідчені садівники та городники. Одним із цих правил є робота з землею згідно з місячним календарем.

Коли та що потрібно робити на городі та в саду - читайте нижче в матеріалі Styler.