Чому нам важливо навчитися сприймати критику

Критика - це важлива і невід’ємна частина нашого життя, вона буває дійсно конструктивна і неконструктивна. Інше питання - як ми її сприймаємо.

А про те, чому важливо вміти сприймати критику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Pleso в Instagram .

Як критика впливає на наше життя

Якщо ми перебуваємо в поганому ментальному стані, критика може руйнувати наші захисні реакції й взагалі перетворитися на вірус.

Як це відбувається? Коли ми вислуховуємо "поради" від нашої родини, друзів, роботодавців або незнайомих людей, то нам дуже важливо створити емоційну дистанцію між критикою, яку ми отримуємо, і нашою самооцінкою. В такі моменти важливо себе питати: ця критика є конструктивною, чи навпаки - токсичною? Тобто тією, що починає впливати на нашу самооцінку.

Вміння сприймати конструктивну критику - це навичка, яка набувається з досвідом і розвитком почуття власної гідності.

Чому нам важливо вміти сприймати критику (фото: Freepik)

Не потрапити у спіраль самокритики

Якщо після чергової порції критики ви відчуваєте себе погано, то важливо спробувати зупинити ці почуття до того, як вони вийдуть 3-під контролю. Якщо ви дозволите собі зануритися в почуття невдачі та нікчемності, то легко потрапите в спіраль, яка затягне вас думати, що ви "недо": недостатньо класні, недостатньо гарні, недостатньо розумні тощо.

Конструктивна критика - та, що стосується ваших дій, а не того, яка ви людина. Але й критика дій має бути максимально екологічною та відбуватися за бажанням позитивних змін, а не з метою приниження.

Повертайтеся до реальності

відволікайтеся: заплануйте свій відпочинок. Навіть, якщо це просто день серіалів.

заплануйте свій відпочинок. Навіть, якщо це просто день серіалів. спілкуйтеся: тільки з тими, хто не порушує ваші кордони та почуття власної гідності.

тільки з тими, хто не порушує ваші кордони та почуття власної гідності. записуйте: позитивні думки, бажання, ведіть щоденник вдячності та класичний планер, записуйте навіть найменші плани на день.

І зрештою, спробуйте створити дистанцію між тим, ким ви є і тим, що ви робите, щоб легше сприймати критику.

Знайте, що це нормально - зробити крок назад, щоб прослідкувати, де ми починаємо занурюватися в почуття ненависті до себе.

Будьте добрішими до себе і зрозумійте, що критика, яку ви чуєте, не є підтвердженням того, що ви недостатньо хороші. Тому що це не так.