Які помилки у мисленні псують якість нашого життя
Іноді умовні упередження та шаблони можуть бути корисними, але часто вони збивають нас зі шляху впливаючи на наші судження так, що ми навіть не усвідомлюємо цього.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Pleso в Instagram.
Мінімізація та перебільшення
Завищення або заниження очікувань, некоректне порівняння; зменшення важливості речей або перебільшення.
Наприклад, "У нас могла б бути чудова вечеря, але вимкнули світло, курка не допеклася, і гості, мабуть, були розчаровані".
Антидот: Зустріч за вечерею - це чудовий приклад не стільки поїсти, скільки поспілкуватися.
Ворожіння та пророцтва
Ніхто з нас не знає, що буде у майбутньому, однак ніхто не може нам заборонити щоразу пробувати свої сили у ворожінні.
Наприклад, "А що буде, якщо я поїду у самостійну подорож? Я ж не знаю мови, за мене завжди це все хтось вирішував".
Антидот: Це чудова нагода для мене отримати новий досвід. У моїх знайомих є купа прикладів, як без знання мови можна чудово відпочити в інших країнах.
Помилки мислення, які псують якість нашого життя (фото: Freepik)
Персоналізація
Як би нам не хотілося, але світ не обертається навколо нас.Прийняття рішень за інших людей відносно своєї персони; перебільшення своєї значущості тощо.
Наприклад, "Вона/він, мабуть, сердиться на мене, тому не дзвонить. Тож і я не буду дзвонити".
Антидот: Відносини між людьми - це не перегони. "Можливо, їй/йому зараз важливо побути на самоті", "Вона/він, можливо, просто сильно зайнята/ -тий зараз, щоб подзвонити". "Я зателефоную сам/ -а, коли буде можливість та спростую всі свої припущення та переживання".
Маркування
Розділення людей, предмети та ситуації на категорії; навішування ярликів, "Я просто жахлива людина, бо забула про нашу зустріч”.
Антидот: Жахлива людина навряд чи б відчувала провину. Порушувати домовленості - не моє правило. Що призвело до такої поведінки, які події або форс-мажорні обставини примусили мене так вчинити.
Раніше ми розповідали про причину наших вічних пошуків сенсу життя.
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