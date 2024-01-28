Почему нам важно научиться воспринимать критику

Критика - это важная и неотъемлемая часть нашей жизни, она бывает действительно конструктивна и неконструктивна. Другой вопрос – как мы ее воспринимаем.

А о том, почему важно уметь воспринимать критику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram .

Как критика влияет на нашу жизнь

Если мы находимся в плохом ментальном состоянии, критика может разрушать наши защитные реакции и вообще превратиться в вирус.

Как это происходит? Когда мы выслушиваем "советы" от нашей семьи, друзей, работодателей или незнакомых людей, то нам очень важно создать эмоциональную дистанцию между получаемой критикой и нашей самооценкой. В такие моменты важно себя спрашивать: эта критика конструктивна, или наоборот - токсична? То есть, той, которая начинает влиять на нашу самооценку.

Умение воспринимать конструктивную критику - это навык, приобретаемый с опытом и развитием чувства собственного достоинства.

Почему нам важно уметь воспринимать критику (фото: Freepik)

Не попасть в спираль самокритики

Если после очередной порции критики вы чувствуете себя плохо, то важно попытаться остановить эти чувства до того, как они выйдут из-под контроля. Если вы позволите себе погрузиться в чувство неудачи и никчемности, то легко попадете в спираль, которая затянет вас думать, что вы "недо": недостаточно классны, недостаточно хороши, недостаточно умны и т.д.

Конструктивная критика - та, что касается ваших действий, а не того, какой вы человек. Но и критика действий должна быть максимально экологичной и происходить по желанию положительных изменений, а не с целью унижения.

Возвращайтесь к реальности

отвлекайтесь: запланируйте свой отдых. Даже если это просто день сериалов

запланируйте свой отдых. Даже если это просто день сериалов общайтесь: только с теми, кто не нарушает ваши границы и чувство собственного достоинства

только с теми, кто не нарушает ваши границы и чувство собственного достоинства записывайте: положительные мысли, желания, ведите дневник благодарности и классический планер, записывайте даже самые маленькие планы в день.

И в конце концов, попробуйте создать дистанцию между тем, кем вы являетесь и тем, что вы делаете, чтобы легче воспринимать критику.

Знайте, что это нормально - сделать шаг назад, чтобы проследить, где мы начинаем погружаться в чувство ненависти к себе.

Будьте добрее к себе и поймите, что критика, которую вы слышите, не является подтверждением того, что вы недостаточно хороши. Потому что это не так.