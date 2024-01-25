10 незвичайних кроків до щастя: що потрібно робити щодня

Ми даємо собі обіцянки почати робити щось важливе та корисне з понеділка, з нового року, з початку місяця. Але в нас нічого не виходить. Почасти тому, що ми ставимо занадто високу планку або намагаємося дуже різко змінити все своє життя. Але є маленькі кроки, з якими у вас точно все вийде.

За словами Райана Хопкінса, колишнього керівника компанії "Майбутнє благополуччя, який виступає з доповідями про психічне здоров'я, поліпшення вашого благополуччя не обов'язково має включати радикальні та трудомісткі зміни у житті.

Прийміть свої недоліки

Настав час змінити наш погляд на недоліки. Це не те, чого слід соромитися, а радше дари, які потрібно прийняти й з якими потрібно працювати.

У японців є чудовий спосіб змиритися з недоліками та недосконалостями: кінцуги.

Кінцуги, що приблизно перекладається як "золоті столярні вироби", - це філософія, згідно з якою цінність предмета полягає не в його красі, а в його недосконалості, і що ці недоліки слід прославляти, а не приховувати.

Мистецтво кінцуги - це техніка, в якій розбиті керамічні вироби ремонтуються золотом, створюючи ще більш міцний і красивий витвір мистецтва. Кожна поломка є унікальною, і замість того, щоб ремонтувати предмет, щоб він став як новий, 400-річна художня форма підкреслює шрами як частину дизайну.

Використання цього метафори для самозцілення дає нам важливий урок: у процесі ремонту речей, що зламалися, ми насправді створюємо щось ще більш унікальне, красиве і міцне.

Перший крок до прийняття своїх недоліків – це визнати їх. Ви не ідеальні, але ніхто не ідеальний. Ваші недоліки - ось що робить вас особливим.

Замість того, щоб розглядати свої недоліки як слабкість, розглядайте їх як джерело сили. Проблеми, з якими ви зіткнулися у своєму житті, зробили вас сильнішими та витривалішими.

Збільште свою силу волі

Ми приймаємо близько 35 000 рішень щодня - і в міру того, як ми робимо все більше і більше виборів протягом дня, наша сила волі зменшується.

Це тому, що сила волі, як і будь-який інший м'яз, втомлюється, оскільки його використовують знову і знову. Це не те що у вас є або чого вам не вистачає, а те, що піднімається та падає.

Багато людей відчувають це почуття, також відоме як виснаження его. Теорія, що в основі цього, у тому, що сила волі пов'язані з обмеженим запасом розумової енергії. Як тільки ви витратите цю енергію, ви, швидше за все, втратите самоконтроль.

Ті, хто найкраще справляється з цим, знають це і роблять кроки, щоб налаштувати свій день так, щоб він працював на їхню користь.

Тому почніть з того, що постарайтеся звести до мінімуму кількість рішень, які вам доведеться ухвалити. Прості речі, такі як планування вбрання напередодні вечора, допоможуть зберегти силу волі. І, що особливо важливо, розв'язуйте найбільші проблеми насамперед вранці, коли ваша сила волі на піку.

Відпочиньте від старої рутини

Ставши дорослими, ми часто застряємо в рутині й слідуємо тим самим шаблонам день у день. Та ж дорога на роботу, той самий стіл, той же час перерв; монотонність триває доти, доки ми не підемо на пенсію.

Так, рутина забезпечує нам структуру та ефективність, але вона також може послабити та практично усунути залишки спонтанності та цікавості. Звільніться від одноманітності, спробувавши щось нове та несподіване.

Вибирайте інший маршрут на роботу, приготуйте на вечерю еритрейську їжу, спробуйте нове хобі. Відірвавшись від передбачуваного, ви відкриваєте себе для нових вражень та можливостей.

Позбавтеся потоку вхідних повідомлень

Якщо сидіння – це нове куріння, то електронні листи – це нове сидіння. Ви колись годинами читали електронні листи та відчували, що вас напружує, турбує і ви не можете розслабитися? Чи ви помічаєте, що навіть коли ви припиняєте працювати, ваш розум продовжує працювати?

Більшість з нас насправді страждають від того, що психолог Лінда Стоун називає "апное електронною поштою", що характеризується поверхневим диханням або затримкою дихання під час роботи з електронною поштою або сидіння перед екраном. За словами Стоун, це зачіпає понад 80 відсотків із нас.

Хоча ми не можемо повністю уникнути електронної пошти, ми можемо мінімізувати її вплив. Використовуйте такі інструменти, як фільтри електронної пошти або мітки пріоритету, щоб більш ефективно керувати своєю поштовою скринькою, розставляючи пріоритети для найважливіших повідомлень і дозволяючи іншим почекати, поки у вас не з'явиться більше часу.

Відмовтеся від безперервних розсилок, які вам не цікаві, і відключіть всі повідомлення та перевіряйте електронну пошту, коли вам зручно.

Я називаю це "тайм-боксом" - виділенням чітко визначених вікон того дня, коли ви перевіряєте свою електронну пошту. Ви можете використовувати повідомлення про відсутність на роботі, щоб відправники знали, що вони не отримають негайну відповідь.

Електронна пошта - це по суті чийсь список справ. Той факт, що повідомлення є миттєвим, не означає, що ваша відповідь має бути такою самою.

Забудьте про багатозадачність

Більшість часу, коли ми думаємо, що займаємося кількома завданнями, насправді ми займаємося лише одним завданням, і це погано. Перемикання між завданнями призводить до помилок, збільшення часу виконання та зниження продуктивності, а це означає, що ми насправді менш продуктивні. Постійна багатозадачність також призводить в найгірших випадках до стресу, тривозі та вигоряння.

Натомість створіть середовище, в якому ви зможете зосередитися: відключіть повідомлення, закрийте електронну пошту та залиште телефон в іншій кімнаті. Коли у вас виникає спокуса перервати себе - скажімо, швидким прокручуванням Instagram - зупиніться і запитайте: "Мені дійсно потрібно зробити це прямо зараз?" Можливо, ні.

Але пам'ятайте, що неможливо постійно бути повністю зосередженим. Отже, коли ваша увага починає згасати, займіться простими завданнями, такими як прогулянка, миття посуду, приготування кави або навіть прибиранням, щоб дати своєму розуму перепочити та відновити здатність концентруватися.

Навчіться говорити "ні"

Занадто багато хто з нас погоджується на щось - будь то додаткова робота, відвідування заходів або вступ до групи або комітетів - тому, що ми відчуваємо, що повинні це зробити, але розумно все обміркувати, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання.

Намагайтеся уникати прийняття імпульсних рішень, оскільки на кону стоїть ваш час, енергія та ресурси. Подумайте про те, щоб за умовчанням відповісти "ні", і погоджуйте лише тоді, коли у вас буде достатньо можливостей ретельно оцінити ситуацію та дійти обґрунтованого та мудрого рішення. Якщо ваша відповідь не однозначна "так", то це має бути "ні".

Ніколи не кажіть "може бути" або "можливо" - це лише відкладає ухвалення рішення. Чемне "ні, спасибі" залишає у вашому житті місце для особистих зустрічей, догляду за собою та інших можливостей.

Запросіть на обід тих, ким захоплюєтеся

Ні для кого не секрет, що люди, якими ми оточуємо себе, можуть вплинути на наше життя. Компанія, з якою ми спілкуємося, може або спонукати нас до успіху, або стримати нас - від формування наших звичок до впливу на наші рішення.

Хороша новина полягає в тому, що вам не обов'язково особисто знати свої зразки для наслідування, щоб отримати користь з їхньої мудрості та керівництва.

Хоча ми, можливо, не зможемо поснідати з нашими зразками для наслідування, ми все одно можемо оточити себе їхніми ідеями та поглядами.

Почніть із визначення областей, які ви хочете покращити. Будь то ваша кар'єра, стосунки, здоров'я чи особистісне зростання, напевно знайдуться приклади для наслідування, які досягли того, чого ви прагнете. Шукайте подкасти, книги, відео та блоги, присвячені тим областям, в яких ви хочете розвиватися, та оточуйте себе ними.

Пам'ятайте, що ви не важливі

Ви абсолютно і зовсім неважливі - і це чудово. Загальна думка полягає в тому, що для того, щоб мати гідне життя, ми повинні досягти вражаючих досягнень або вплинути на майбутні покоління. Але спогад про те, як мало ми насправді значимо у космічних масштабах, справді може допомогти поглянути на речі у перспективі.

Наприклад, коли ви почуваєтеся пригніченим, запитаєте себе: "Чи це матиме значення через один, два, п'ять, десять років?" А як щодо 1000? Також корисно шукати враження, які нагадують вам про неосяжність космосу - дивитися на зоряне нічне небо, сидіти біля річки та спостерігати за течією води чи гуляти лісом.

Нарешті, шукайте красу у повсякденному житті - це маленькі моменти радості та задоволення, які складаються у добре прожите життя - сідайте у ліфт, коли двері зачиняються, надягайте футболку, коли вона виходить із сушильної машини, отримуйте повідомлення від колеги, з яким ви не розмовляли багато років, і таке інше.

Шукайте у всьому позитив

Ми всі знаємо когось, хто міг би знайти п'ятірку і поскаржитися, що це не 20, але уявіть, наскільки щасливішими вони були б, якби могли бачити лише позитивні сторони у щоденних розчаруваннях. Так, справді відбуваються жахливі речі, але більшість із них не такі жахливі, як ми уявляємо.

Гумка може допомогти вам змінити свій погляд на життєві неприємності. Надягніть її на зап'ястя і кожного разу, коли ви скаржитиметеся, знімайте її та перекладайте на інше зап'ястя. Повторюйте до тих пір, поки браслет не залишатиметься на тому самому зап'ясті протягом 28 днів. Коли ви скаржитесь, ви починаєте з першого дня. Жодних "якщо", "але", "може бути".

Скарга визначається як "негативний опис події або людини без зазначення наступних кроків щодо усунення проблеми". Нам усім іноді потрібно випустити пару, але якщо ви не збираєтеся щось із цим робити, чи допоможе скарга вам чи ситуації?

Заплануйте час спеціально для себе

Ви не пропустите зустріч із начальником або візит до стоматолога, але ми рідко приділяємо час тому, щоб розставити пріоритети в тому, що робить нас щасливішими та здоровішими. Будь то перерва на каву, обід подалі від робочого місця, заняття в тренажерному залі або прогулянка з другом, запишіть це у свій щоденник і вважайте це таким самим зобов'язанням, як і все інше.

Турбота про себе - те, що я називаю турботою про здоров'я, або розставлення пріоритетів щодо фізичного та психічного здоров'я - не є егоїстичним вчинком. Навпаки, виділивши час для особистих зустрічей, ви будете краще підготовлені до того, щоб справлятися з вимогами повсякденного життя і процвітатимете в будь-якому середовищі.