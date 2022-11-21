Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке: распространенная ошибка

При отключении света важно держать все заряженные гаджеты, поэтому часто мы можем оставить телефон, например, в розетке на всю ночь. Очевидно, что через час или два он достигнет 100 процентов, и весь остаток времени будет стоять на зарядке просто так.

Styler разобрался, может ли навредить телефону, если оставлять его на зарядке дольше, чем нужно.

Можно ли заряжать телефон всю ночь?

Все специалисты по техническому обслуживанию единогласно утверждают, что делать это категорически запрещено.

Современные смартфоны оснащены аккумуляторами, которые отключают подачу питания при достижении 100% заряда. То есть избыток заряда не накопится, а телефон не разразится, как склонны думать потребители.

Но все равно устройство будет тратить по одному проценту заряда, даже просто лежа. Поскольку его адаптер включен в розетку, будет его питать. Этот процесс гораздо быстрее испортит батарею.

Чтобы не привести к преждевременному износу аккумулятора, производители советуют не опускать уровень заряда ниже 20-30%, и тем более не доводить телефон до полного выключения.

Более того - постоянная зарядка на максимум также станет причиной уменьшения времени использования смартфона. Для увеличения числа полных циклов заряда разряда оптимальной будет поддержка заряда в диапазоне 30-80%.

Продолжительная зарядка без необходимости навредит батарее телефона (фото: Freepik)

Как заряжать телефон, чтобы уберечь его батарею?

Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею от существенных повреждений при зарядке: