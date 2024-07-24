Чому не можна залишати ополоник в каструлі? Забобони і факти

Чому не можна залишати ополоник в каструлі? Існують як практичні причини, так і забобони, які пояснюють, чому краще цього не робити.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому не можна залишати ополоник в каструлі.
Згідно з народними прикметами, залишений у супі половник обіцяє втрату накопичень та стабільного заробітку. Цей забобон має своє коріння в практичних спостереженнях: при закритій кришці суп може зберігатися в холодильнику близько трьох днів, а з черпаком - не більше двох.
Коли їжа скисає швидше, це означає втрату грошей, адже зіпсований суп доведеться викидати. Для звичайної родини це може стати відчутним ударом по бюджету.
Також вважається, що черпак, залишений у каструлі, може призвести до конфліктів у сім'ї. Однак, такі конфлікти виникають, якщо хтось із членів сім'ї вірить у забобони й обурюється, коли інший залишає черпак у каструлі. Тобто, не сам половник є джерелом сварки, а різні погляди таку ситуацію.
Як бачимо, забобони про черпак у каструлі мають як практичне, так і психологічне підґрунтя. Якщо не залишати черпак у супі, їжа довше залишиться свіжою, і в родині буде менше сварок.
Вважається, що якщо господиня періодично забуває ополоник в каструлі - це до бідності та голоду. Пристойна їжа, мовляв, у такому домі водитися скоро перестане. По суті, це навіть можна науково обґрунтувати. Адже забутий в каструлі ополоник призводить до деяких проблем:
Феншуй також забороняє зберігати їжу (яка уособлює стихію Землі) й ополоник (стихія Металу) разом, адже вони знаходяться в конфлікті один із одним.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Chest of Books, Chef Spencil.