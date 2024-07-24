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Почему нельзя оставлять половник в кастрюле? Суеверия и факты

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле? (илюстративное фото: GettyImages)
Автор: Марина Кравченко

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле? Есть как практические причины, так и суеверия, объясняющие, почему лучше этого не делать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему нельзя оставлять половник в кастрюле.

Народные приметы о черпаке в кастрюле: что нужно знать

Согласно народным приметам, оставленный в супе половник обещает потерю накоплений и стабильного заработка. Это суеверие имеет свои корни в практических наблюдениях: при закрытой крышке суп может храниться в холодильнике около трех дней, а с черпаком - не больше двух.

Когда еда скисает быстрее, это означает потерю денег, ведь испорченный суп придется выбрасывать. Для обычной семьи это может стать ощутимым ударом по бюджету.

Также считается, что черпак, оставленный в кастрюле, может привести к конфликтам в семье. Однако такие конфликты возникают, если кто-то из членов семьи верит в суеверия и возмущается, когда другой оставляет черпак в кастрюле. То есть, не сам половник является источником ссоры, а разные взгляды на такую ситуацию.

Как видим, суеверия о черпаке в кастрюле имеют как практическую, так и психологическую основу. Если не оставлять черпак в супе, еда дольше останется свежей и в семье будет меньше ссор.

Почему нельзя оставлять половник в кастрюле с практической точки зрения

Считается, что если хозяйка периодически забывает половник в кастрюле - это до бедности и голода. Приличная еда, мол, в таком доме водиться скоро перестанет. По сути это даже можно научно обосновать. Ведь забытый в кастрюле половник приводит к некоторым проблемам:

  • Бактерии и микробы. Оставшийся половник переносит микробы, что может вызвать дисбактериоз и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
  • Скорее портится. Суп или борщ с половником быстрее скисает.
  • Неудобство хранения. Кастрюлю с половником труднее размещать в холодильнике.
  • Лишний запах. Блюдо в открытой кастрюле может впитать запах других продуктов на кухне или холодильнике.
  • Сложность мойки. Половник труднее мыть, что требует больше моющих средств. К примеру, пластиковый половник может окраситься из-за свеклы в борще.

Фэншуй также запрещает хранить пищу (олицетворяющую стихию Земли) и половник (стихия Металла) вместе, ведь они находятся в конфликте друг с другом.

Раньше мы публиковали какие вещи нельзя дарить, чтобы не навлечь горе.

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При написании материала были использованы источники: Chest of Books, Chef Spencil.

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