Яблучний Спас 2024. Чому не можна їсти яблука до свята

Історія великого свята

Свято Преображення Господнього, яке відзначається 6 серпня, є одним із дванадцяти найбільших християнських свят і відоме в народі як Яблучний Спас. У цей день освячують яблука та інші плоди нового врожаю, і символічно зустрічають осінь.

Це свято встановлене на згадку про подію, коли Ісус Христос привів трьох апостолів - Петра, Якова та Івана - на гору Фавор і преобразився перед ними. Спочатку засяяло його обличчя, а потім і одяг. Після цього на небі з'явилися пророки Мойсей та Ілля, які почали говорили з Ісусом.

Преображення Господнє, ікона (зображення: Вікіпедія)

Чому не можна їсти яблука до 6 серпня

До Яблучного Спаса зазвичай не їдять яблук. Вважається, що освячення плодів в цей день благословляє всі земні труди Божою благодаттю. Після освячення яблука набувають особливої сили, і загадане бажання, зроблене під час відкушування першого шматочка, обов’язково здійсниться.

З настанням Яблучного Спаса традиційно починають готувати різноманітні страви з яблук. Печуть пироги та пиріжки, варять варення, роблять салати та десерти, прикрашають святковий стіл і дарують яблука кожному гостю.

Народні прикмети

Жовтіє листя - осінь буде ранньою

Сильний вітер - до суворої зими

Іде дощ - взимку буде багато снігу

Спекотна погода - до ранніх холодів

Опадів немає - очікуйте суху осінь.

Прикмети говорять, що на Спаса варто підготуватися до холодної погоди, запасаючись теплим одягом. Вважається, що після 6 липня літньої спеки вже не буде, почне відчуватися осінній холод.

Преображення, Джованні Белліні (зображення: Вікіпедія)

Традиції свята

До свята за традицією не їдять фруктів жінки, у яких померли діти, та дівчата, які залишилися без матерів. Але вже після освячення плодів обов’язково треба з'їсти освячене яблуко, грушу чи виноград. Це вважається хорошою прикметою для гарного врожаю і здоров'я.

На Яблучний Спас також існують певні заборони. З 1 серпня розпочався Успенський піст, під час якого не можна розважатися, їсти м’ясо, яйця, жирну їжу, каву, чай та алкоголь.

Також в цей день не можна вбивати комах. Вважається, якщо муха сіла на руку двічі - весь рік буде щасливим.