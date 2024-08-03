Яблочный Спас 2024. Почему нельзя есть яблоки до праздника

История большого праздника

Праздник Преображения Господня, который отмечается 6 августа, является одним из двенадцати величайших христианских праздников и известен в народе как Яблочный Спас. В этот день освящают яблоки и другие плоды нового урожая и символически встречают осень.

Этот праздник установлен в память о событии, когда Иисус Христос привел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору Фавор и преобразился перед ними. Сначала засияло его лицо, а затем и одежду. После этого на небе появились пророки Моисей и Илия, которые начали говорить с Иисусом.

Преображение Господне, икона (изображение: Википедия)

Почему нельзя есть яблоки до 6 августа

В Яблочный Спас обычно не едят яблок. Считается, что освящение плодов в этот день благословляет все земные труды благодатью Божией. После освящения яблоки приобретают особую силу, и загаданное желание, сделанное во время откусывания первого кусочка, обязательно сбудется.

С наступлением Яблочного Спаса традиционно начинают готовить разнообразные блюда из яблок. Пекут пироги и пирожки, варят варенье, делают салаты и десерты, украшают праздничный стол и дарят яблоки каждому гостю.

Народные приметы

Желтеют листья - осень будет ранней

Сильный ветер - к суровой зиме

Идет дождь - зимой будет много снега

Жаркая погода - до ранних холодов

Осадков нет - ожидайте сухую осень.

Приметы говорят, что на Спаса следует подготовиться к холодной погоде, запасаясь теплой одеждой. Считается, что после 6 июля летнего зноя уже не будет, начнет ощущаться осенний холод.

Преображение, Джованни Беллини (изображение: Википедия)

Традиции праздника

До праздника по традиции не едят фрукты женщины, у которых умерли дети, и девушки, оставшиеся без матерей. Но уже после освящения плодов обязательно нужно съесть освященное яблоко, грушу или виноград. Это считается хорошей приметой для хорошего урожая и здоровья.

На Яблочный Спас также есть определенные запреты. С 1 августа начался Успенский пост, во время которого нельзя развлекаться, есть мясо, яйца, жирную пищу, кофе, чай и алкоголь.

Также в этот день нельзя убивать насекомых. Считается, если муха села на руку дважды – весь год будет счастливым.