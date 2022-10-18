Чому не можна вішати рушник на дверцята духовки: цю помилку роблять усі

Рушник - це незамінна річ у кожному будинку. Зазвичай, щоб він швидше висох, господині вішають його на ручку дверцят духовки. Як виявилось, так робити категорично не можна.

Чому так робити не можна

Якщо ви звикли вішати кухонний рушник на дверцята духовки, то припиніть так робити! Цей жест не є гігієнічним і це може призвести до ризику для здоров’я.

Це не гігієнічно

На кухні можна знайти кілька видів кухонних рушників. У той час як деякі використовуються для сушіння посуду, інші можна використовувати для прибирання столу або сушіння рук під час приготування їжі.

Ці різні способи використання дають змогу обмежити розмноження бактерій, щоб уникнути будь-якого ризику харчового отруєння. Подібно до дверцят холодильника чи інших побутових приладів, дверцята духовки також можуть бути розсадником бактерій.

Перш ніж відкрити дверцята духовки, мало хто вимиває руки. Тому так на тканині залишається багато бактерій.

Як зберегти кухонні рушники чистими

Більшість бактерій виникають у вологому та теплому середовищі. Особливо це стосується кухонних рушників, які часто висять на дверцятах духовки або біля раковини.

Виперіть кухонні рушники при високій температурі

Простого прання недостатньо для усунення бактерій, які є на кухонних рушниках. Найкраще покласти їх у пральну машину та запустити програму при 90°C. Не соромтеся додавати харчову соду до свого звичайного прального засобу для оптимального результату.

Замочіть рушники в суміші води та соди

Щоб ваші рушники були ідеально чистими, їх можна покласти в миску з гарячою водою, додавши соду. Залиште їх на годину, перш ніж покласти у машину та почати звичайний цикл прання.

Кристали соди дозволяють пом'якшити білизну і знезаразити її природним шляхом.

Зберігайте рушники у відповідних місцях

Існує безліч рішень для зберігання кухонних рушників. Перший - це використання настінного кріплення біля кухонного вікна. Мета полягає в тому, щоб тримати їх подалі від вологи. Крім того, це швидке та ефективне рішення для сушіння.

Інший варіант - повісити їх на тримачі для кухонних рушників, які можна закріпити всередині дверцят шафи, для чистих рушників, і зовні для мокрих і вже використаних.