Почему нельзя вешать полотенце на дверцу духовки: эту ошибку делают все

Полотенце - это незаменимая вещь в каждом доме. Обычно, чтобы он быстрее высох, хозяйки вешают его на ручку дверцы духовки. Как оказалось, так поступать категорически нельзя.

Почему так делать нельзя

Если вы привыкли вешать кухонное полотенце на дверцу духовки, то прекратите так делать! Этот жест не является гигиеническим и может привести к риску для здоровья.

Это не гигиенично

На кухне можно найти несколько видов кухонных полотенец. В то время как некоторые используются для сушки посуды, другие можно использовать для уборки стола или сушки рук во время приготовления пищи.

Эти разные способы использования позволяют ограничить размножение бактерий во избежание риска пищевого отравления. Подобно дверце холодильника или другим бытовым приборам, дверца духовки также могут быть рассадником бактерий.

Прежде чем открыть дверцу духовки, мало кто вымывает руки. Поэтому на ткани остается много бактерий.

Как сохранить кухонные полотенца чистыми

Большинство бактерий возникают во влажной и теплой среде. Особенно это касается кухонных полотенец, часто висящих на дверце духовки или возле раковины.

Выстирайте кухонные полотенца при высокой температуре

Простой стирки недостаточно для устранения бактерий, имеющихся на кухонных полотенцах. Лучше всего положить их в стиральную машину и запустить при 90°C. Не стесняйтесь добавлять пищевую соду к своему обычному стиральному средству для оптимального результата.

Замочите полотенца в смеси воды и соды

Чтобы ваши полотенца были совершенно чистыми, их можно положить в миску с горячей водой, добавив соду. Оставьте их на час, прежде чем положить в машину и начать обычный цикл стирки.

Кристаллы соды позволяют смягчить белье и обеззаразить его естественным путем.

Храните полотенца в соответствующих местах

Существует множество решений для хранения кухонных полотенец. Первый - это использование настенного крепления у кухонного окна. Цель состоит в том, чтобы держать их подальше от влаги. Кроме того, это быстрое и эффективное решение для сушки.

Другой вариант - повесить их на держатели для кухонных полотенец, которые можно закрепить внутри дверцы шкафа, для чистых полотенец, и снаружи для мокрых и уже использованных.