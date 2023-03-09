Почему нельзя выливать воду после варки риса: вот как ее можно использовать
После варки риса воду не стоит выливать в раковину. Рисовая вода является одним из лучших природных удобрений. В нем содержится много фосфора и других необходимых питательных веществ для здорового роста растений.
Об этом пишет Sante Plus.
Чем полезна рисовая вода
Вода после приготовления риса может творить настоящие чудеса с растениями. Она богата калием, магнием, витамином В, железом и цинком. Они действительно являются важными элементами, способствующими здоровому и устойчивому росту растений.
К тому же в рисовой воде много крахмала, а это прекрасный природный источник пищи, который помогает поддерживать почву влажной и богатой питательными веществами. Однако важно использовать несоленую рисовую воду, поскольку натрий вредит растениям. Но если рисовая вода горячая и соленая, то ее можно использовать как природное средство для уничтожения сорняков.
Чем еще можно поливать растения
Вода после варки макарон
Как и рис, макароны также выделяют крахмал и минеральные соли во время варки. Эти характеристики полезны для комнатных растений.
Однако следует избегать использования горячей воды и не добавлять соль во время приготовления. Эти несколько деталей могут навредить росту растений.
Вода после варки яиц
Такая вода является отличным источником кальция и различных минералов. Яичная скорлупа содержит железо, цинк, фосфор и медь.
Вода из овощей
Вода из таких овощей, как зеленая фасоль, спаржа, картофель, нут и свекла будет способствовать росту растений.
Раньше мы сообщали, как правильно промывать рис, чтобы получился рассыпчатый плов.
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