Що робити, коли зів'яли домашні рослини: допоможе простий "еліксир"

Попри регулярний догляд, деякі кімнатні рослини можуть втрачати листя та зав'янути. У такій ситуації не варто панікувати, адже врятувати рослини можна за допомогою простого засобу.

Якщо у вас є суха, уражена шкідниками рослина з пліснявою корінням через надмірний полив, не викидайте її.

Потрібно багато терпіння, щоб дати кімнатним рослинам час відновитися. Часто дуже сухим або зів’ялим рослинам потрібно кілька тижнів, щоб відновитися.

Чому в'януть рослини

Рослина може загинути з різних причин, найпоширенішою є шкідники. У таких ситуаціях варто звернути увагу на листя та стебла. Садівники рекомендують акуратно очищати кожен листочок серветкою, змоченою в мильному розчині.

Надлишок води також може призвести до гибелі рослини. Зазвичай перезволожена рослина має коричневе або жовте листя. Необхідно не поливати рослину і поставити її в місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Як оживити рослину

Необхідно зрізати і видалити сухе листя. Зріжте рослину до рівня землі за допомогою ножиць.

Потім помістіть у відро з водою та залиште на деякий час, після чого вийміть та дайте воді стекти.

Поки не з’являться нові пагони, тримайте рослину в максимально прохолодному місці та якомога далі від прямих сонячних променів.

Також фахівці радять використати "еліксир". Він особливо доречний і ефективний для рослин, які занадто схильні до "стресу" або вражені хворобою.

Для цієї суміші потрібно розвести у воді наступні три інгредієнти:

Бананова шкірка;

Використана кавова гуща;

Яєчна шкаралупа.

Усі інгредієнти потрібно перемішати та додати трохи води. Мішати суміш потрібно до того моменту, коли ви отримаєте густу пасту. Після цього потрібно додати кілька ложок суміші для зів'ялих рослин.

У цьому засобі містяться всі поживні речовини, необхідні вашій рослині для подальшого зростання.