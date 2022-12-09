Чому не можна виливати окріп у мийку: просте пояснення від сантехніків

Чому не можна виливати окріп

Річ у тому, що в сучасних квартирах для підведення води використовують переважно тільки пластикові труби. І матеріал, з яких вони виготовлені, не вважається найстійкішим для високих температур.

Тому не варто заливати окріп у раковину, зливати воду з макаронів і так далі. Якщо нехтувати цим правилом, пластикові труби почнуть деформуватися і згодом буде необхідний ремонт та заміна.

Можливі протікання чи тріщини у трубах, а це – зайві проблеми та витрати на нову сантехніку.

Який лайфхак можна використовувати

Сантехніки відзначають, що якщо ви виливаєте окріп у раковину вкрай рідко, то особливо турбуватися не варто. Але є один фокус, який допоможе вам не хвилюватися за свої труби й вам не доведеться чекати, поки охолоне вода з макаронами чи з-під яєць.

Щоб не пошкодити пластикові труби, відкрийте кран з холодною водою в той момент, коли зливатимете окріп. Холодна вода змішається з окропом і в труби буде литися тепла вода, яка не зашкодить системі.