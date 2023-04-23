Чому не можна використовувати для приготування їжі гарячу воду з-під крана: про це мало хто знає

Чим відрізняється вода з гарячого та холодного крана

Між гарячою та холодною водою у наших кранах є суттєва різниця. Вода в наших кранах зазнає спеціального очищення від різних добавок, компонентів, які можуть бути шкідливими для організму людини.

Після очищення холодна вода надходить через сховища до міської водопровідної системи і її можна використовувати для приготування їжі.

А для гарячого крана холодна вода надходить після очищення в спеціальні котельні, там вона нагрівається і вже після - відправляється до споживача.

У процесі нагрівання в гарячу воду додають спеціальні компоненти та речовини, щоб запобігти корозійним процесам усередині труб. Фахівці ретельно стежать за концентрацією цих речовин, тому завдати шкоди здоров'ю вона не може.

Чому не можна брати гарячу воду для приготування їжі

Однак у такому подвійному очищенні води є свої нюанси. Водопровідні системи залишають бажати кращого, і часто при підігріві води додають більше різних речовин для запобігання корозії труб.

Хімічна промисловість не всесильна, тому всі ці речовини повністю не захищають метал від руйнування. Тим більше що гаряча вода нагріває труби регулярно. І це призводить до того, що мікроскопічні частинки металу можуть потрапляти у гарячу воду. Тому, така вода дорогою до домашнього крана, встигає зібрати чимало шкідливих речовин.

Таку воду не можна пити, на ній не можна готувати їжу та її не варто набирати в чайник. Однак для миття посуду або душу така вода підходить.