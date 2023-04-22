Ефективно та безпечно: ось чим можна замінити засіб для миття посуду

Зараз в магазинах представлений великий асортимент хімічних засобів для миття посуду. Серед них є гелі та порошки та навіть з різними запахами. Однак, такі популярні засоби можна замінити безпечними.

Чим можна замінити засоби для миття посуду - читайте на Styler нижче .

Чому варто відмовитись від магазинних засобів

Загалом у магазинних гелів та порошків є певні недоліки. По-перше, вони коштують дорого.

По-друге, через проблеми зі здоров’ям, наприклад, через алергію, деякі люди не можуть використовувати такі засоби для миття посуду.

Чим можна замінити

Із забрудненнями на тарілках, чашках, склянках, каструлях та сковорідках чудово справляються прості продукти.

Господарське мило

Таке мило чудово підійде для миття посуду. Потрібно потерти мило і розбавити теплою водою.

Далі у мильний розчин занурте брудний посуд та залишити ненадовго. Після цього його потрібно вимити і добре прополоскати чистою водою.

Сода

Сода безпечна для здоров'я людини та служить відмінним засобом проти мікробів.

Таким засобом можна відмити будь-яку каструлю і сковороду. Однак, важливо пам'ятати, що содою не можна мити посуд з антипригарною поверхнею.

Оцет

Оцет ефективно видаляє їжу, яка пригоріла в каструлі. Також за допомогою оцту відмінно відмивається будь-який скляний посуд.

Гірчиця

Гірчицю необхідно насипати на мочалку або ганчірочку, потерти брудні місця, а потім сполоснути водою.