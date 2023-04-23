Почему нельзя использовать для приготовления пищи горячую воду из-под крана: об этом знают немногие

Чем отличается вода из горячего и холодного крана

Между горячей и холодной водой в наших кранах есть существенная разница. Вода в наших кранах подвергается специальному очищению от разных добавок, компонентов, которые могут быть вредны для организма человека.

После очищения холодная вода поступает через хранилища в городскую водопроводную систему и ее можно использовать для приготовления пищи.

А для горячего крана, холодная вода поступает после очищения в специальные котельные, там она нагревается и уже после - отправляется к потребителю.

В процессе нагревания в горячую воду добавляют специальные компоненты и вещества, чтобы предотвратить коррозийные процессы внутри труб. Специалисты тщательно следят за концентрацией эти веществ, поэтому принести вред здоровью она не может.

Почему нельзя брать горячую воду для приготовления пищи

Однако в такой двойной очистке воды есть свои нюансы. Водопроводные системы оставляют желать лучшего, и часто при подогреве воды добавляют больше различных веществ для предотвращения коррозии труб.

Химическая промышленность не всесильна, поэтому все эти вещества полностью не защищают металл от разрушения. Тем более, что горячая вода нагревает трубы регулярно. И это приводит к тому, что микроскопические частички металла могут попадать в горячую воду. Поэтому, такая вода по дороге к домашнему крану, успевает собрать довольно много вредных веществ.

Такую воду нельзя пить, на ней нельзя готовить еду и ее не стоит набирать в чайник. Однако для мытья посуды или для душа такая вода подходит.