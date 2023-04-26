Чому не можна викидати яєчну шкарлупу та як її використати повторно

Яєчна шкарлупа - цінний продукт, який містить багато корисних речовин. Вона може допомогти підвищити родючість ґрунту та стати чудовою добавкою для курей.
Як можна використати яєчну шкарлупу - читайте на Styler нижче.
Дрібноподрібнену шкаралупу можна додавати у корм для курей, щоб стимулювати яйцекладки та збільшення міцності шкаралупи яєць. Зокрема, щоб шкаралупа була товста і не тріскалася при найменшому впливі, птахи потребують великої кількості кальцію.
Можна купувати спеціальні добавки, але найкращим варіантом є шкаралупа.
Яєчна шкаралупа є джерелом багатьох поживних речовин, а високий вміст кальцію покращує властивості ґрунту.
Зокрема, кальцій нейтралізує кислоти, підвищує розчинність поживних речовин у ґрунті, сприяє проростанню насіння та зміцнює клітини рослин.
Яєчна шкаралупа є відмінним інгредієнтом для компосту, оскільки збагачує кальцієм. Важливо знати, що не можна кидати цілі шкаралупки, адже для розкладання знадобиться кілька років. Їх потрібно добре подрібнити.
Для деяких рослин, наприклад, крес-салату, ідеально підходить посів у яєчній шкаралупі. У половинки шкаралупи потрібно насипати ґрунт та посіяти туди насіння.
У такий же спосіб можна пророщувати насіння огірків, капусти, перцю та інших овочів. При висадці в ґрунт потрібно лише роздавити шкаралупу, щоб вона тріснула у кількох місцях.
Яєчна шкарлупа також допомагає захистити овочі та квітів від слимаків. Зокрема, для їх м’яких тіл гострі краї шкаралуп є серйозною перешкодою.
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