Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу и как ее использовать повторно

Пищевая добавка для кур

Мелкоизмельченную скорлупу можно добавлять в корм для курей, чтобы стимулировать яйцекладки и увеличение крепости скорлупы яиц. В частности, чтобы скорлупа была толстая и не трескалась при малейшем воздействии, птицы нуждаются в большом количестве кальция.

Можно покупать специальные добавки, но лучшим вариантом является скорлупа.

Натуральная подкормка

Яичная скорлупа является источником многих питательных веществ, а высокое содержание кальция улучшает свойства почвы.

В частности, кальций нейтрализует кислоты, повышает растворимость питательных веществ в почве, способствует прорастанию семян и укрепляет клетки растений.

Улучшение компоста

Яичная скорлупа является отличным ингредиентом для компоста, поскольку обогащает кальцием. Важно знать, что нельзя бросать целые скорлупки, ведь для разложения понадобится несколько лет. Их нужно хорошо измельчить.

Подходит для посева

Для некоторых растений, например, кресс-салата, идеально подходит посев в яичной скорлупе. В половинки скорлупы нужно насыпать почву и посеять семена.

Таким же способом можно проращивать семена огурцов, капусты, перца и других овощей. При высадке в грунт нужно раздавить скорлупу, чтобы она треснула в нескольких местах.

Защита от слизняков

Яичная скорлупа также помогает защитить овощи и цветы от слизняков. В частности, для их мягких тел острые края скорлупы являются серьезным препятствием.