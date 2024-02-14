Чому не можна спати навпроти дзеркала: тлумачення повір'я та наукове пояснення

Існує стародавнє повір'я, що спати навпроти дзеркала не можна. Причин для цього є багато - від містичних до наукових.
Чому не можна ставити ліжко навпроти дзеркала, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використані джерела: AstroTalk, Astrology, Ganok.
Цей повір'я має безліч значень. Ось найпоширеніші з них:
Фен-шуй – це філософія організація простору. Мета цього вчення полягає в тому, щоб покращити ваш добробут, аналізуючи ваш простір через ці. Ці - це невидимий потік енергії, що несе життя.
У фен-шуй дзеркала відіграють важливу роль, тому що вони не тільки притягують і створюють простір, що бракує, але і перерозподіляють потоки ці.
Основне правило фен-шуй - розмістити дзеркала так, щоб енергія ці не вислизала з дому. Тому не можна розміщувати дзеркала навпроти дверей та вікон, інакше енергія відлетить.
Ще одне правило - не використовувати дзеркальні стелі та підлоги. Вважається, що вони витягують здоров'я і достаток з людей, що в них відображаються.
Якщо ви скептик і до негативного значення дзеркала в спальні ставитеся з сумнівом, то варто дізнатися і думку вчених.
Сон навпроти дзеркала може спричинити сильний переляк. У процесі сну людина максимально розслаблена та відірвана від реального світу. Іноді під час пробудження ми можемо різко схопитися з ліжка через кошмар чи раптовий гучний звук. У такий момент зустріч із власним відображенням може сильно налякати.
Напівтемрява має властивість спотворювати деякі деталі й в дзеркалі нам можуть здатися найстрашніші силуети, після яких заснути буде неможливо.
Дзеркало може створювати відчуття стеження. Будь-яка імітація живої людини викликає почуття дискомфорту чи навіть страху - так влаштована наша підсвідомість.
Предмет може мати з людиною зовнішню подібність (як у випадку з ляльками або клоунами), але насправді такою не є і це збентежує. За такою схемою у деяких людей виникає страх перед власним відображенням.
Крім того, дзеркала можуть стати джерелом галюцинацій. Цей факт легко перевірити самостійно. Достатньо 10-15 хвилин у темній кімнаті безперервно дивитися на своє відображення в дзеркалі, і незабаром людина у відображенні здасться вам незнайомою.
Риси виглядатимуть спотвореними та навіть моторошними. А багато людей взагалі бачать відображення страшних істот з іншого світу. Але вчені впевнені, що у такій реакції мозку немає нічого страшного та незвичайного.
Раніше ми розповідали про те, чому не можна одружуватися та виходити заміж у 2024 році.
А ще писали про те, чи можна спати на ліжку, де померла людина.