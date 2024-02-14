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Чому не можна спати навпроти дзеркала: тлумачення повір'я та наукове пояснення

Чому не можна спати навпроти дзеркала (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Існує стародавнє повір'я, що спати навпроти дзеркала не можна. Причин для цього є багато - від містичних до наукових.

Чому не можна ставити ліжко навпроти дзеркала, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: AstroTalk, Astrology, Ganok.

Значення повір'я та прийме

Цей повір'я має безліч значень. Ось найпоширеніші з них:

  • дзеркало на стелі притягує зраду
  • дзеркало навпроти ліжка здатне подвоювати страхи господаря
  • вузьке дзеркало у головах "ріже" відображення, що загрожує серйозними захворюваннями, роздвоєнням особистості
  • дзеркала у дверях шафи-купе накопичують негативну енергію
  • прокинувшись, ви можете побачити власне відображення "без душі"
  • дзеркало, що стоїть навпроти ліжка, здатне втягувати в себе позитивні емоції. Людина може втратити почуття радості
  • Невеликий дефект на дзеркалі, що спотворює відображення, здатне принести господареві неприємності на роботі та в сім'ї
  • не можна ставити дзеркало навпроти ліжка самотнім людям. Ваше відображення здатне вкрасти душу та життя. Людина прокинеться зовсім іншою, її замінить "відображення" з потойбічного світу
  • люди з підвищеною нервозністю відчуватимуть ніби за ними хтось стежить
  • дзеркала здатні запам'ятовувати весь негатив і транслювати їх у реальність. Саме тому не можна купувати дзеркала в антикварних магазинах чи з рук
  • уві сні людська душа залишається беззахисною, тому нечистий може забрати її в інший світ
  • уві сні людська душа залишає тіло і може випадково потрапити в інший світ через дзеркало, це призведе до смерті
  • дзеркало вбирає негатив, який уві сні виливається на людину навпаки, це своєю чергою призведе до фінансових втрат, невдачі в особистому житті та хвороб
  • якщо спати одному навпроти дзеркала, то можна на все життя залишитися на самоті
  • подружжю також краще не спати навпроти дзеркала, це може привнести розлад у їхні стосунки
  • саме через дзеркала до нашого світу вночі потрапляє нечиста сила

Що каже фен-шуй

Фен-шуй – це філософія організація простору. Мета цього вчення полягає в тому, щоб покращити ваш добробут, аналізуючи ваш простір через ці. Ці - це невидимий потік енергії, що несе життя.

У фен-шуй дзеркала відіграють важливу роль, тому що вони не тільки притягують і створюють простір, що бракує, але і перерозподіляють потоки ці.

Основне правило фен-шуй - розмістити дзеркала так, щоб енергія ці не вислизала з дому. Тому не можна розміщувати дзеркала навпроти дверей та вікон, інакше енергія відлетить.

Ще одне правило - не використовувати дзеркальні стелі та підлоги. Вважається, що вони витягують здоров'я і достаток з людей, що в них відображаються.

Наукове пояснення

Якщо ви скептик і до негативного значення дзеркала в спальні ставитеся з сумнівом, то варто дізнатися і думку вчених.

Сон навпроти дзеркала може спричинити сильний переляк. У процесі сну людина максимально розслаблена та відірвана від реального світу. Іноді під час пробудження ми можемо різко схопитися з ліжка через кошмар чи раптовий гучний звук. У такий момент зустріч із власним відображенням може сильно налякати.

Напівтемрява має властивість спотворювати деякі деталі й в дзеркалі нам можуть здатися найстрашніші силуети, після яких заснути буде неможливо.

Дзеркало може створювати відчуття стеження. Будь-яка імітація живої людини викликає почуття дискомфорту чи навіть страху - так влаштована наша підсвідомість.

Предмет може мати з людиною зовнішню подібність (як у випадку з ляльками або клоунами), але насправді такою не є і це збентежує. За такою схемою у деяких людей виникає страх перед власним відображенням.

Крім того, дзеркала можуть стати джерелом галюцинацій. Цей факт легко перевірити самостійно. Достатньо 10-15 хвилин у темній кімнаті безперервно дивитися на своє відображення в дзеркалі, і незабаром людина у відображенні здасться вам незнайомою.

Риси виглядатимуть спотвореними та навіть моторошними. А багато людей взагалі бачать відображення страшних істот з іншого світу. Але вчені впевнені, що у такій реакції мозку немає нічого страшного та незвичайного.

 

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