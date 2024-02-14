Почему нельзя спать напротив зеркала: толкование поверья и научное объяснение

Существует древнее поверье, что спать напротив зеркала нельзя. Причин для этого есть много - от мистических до научных.
Почему нельзя ставить кровать напротив зеркала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
При подготовке материала использованы источники: AstroTalk, Astrology, Ganok.
У этого поверья существует множество значений. Вот самые распространенные из них:
Фэн-шуй - это философия организация пространства. Цель этого учения заключается в том, чтобы улучшить ваше благосостояние, анализируя ваше пространство через "ци". Ци - это невидимый поток энергии, несущий жизнь.
В фэн-шуй зеркала играют важную роль, так как они не только притягивают и создают недостающее пространство, но и перераспределяют потоки ци.
Основное правило фэн-шуй - расположить зеркала так, чтобы энергия ци не ускользала из дома. Поэтому нельзя размещать зеркала напротив дверей и окон, иначе энергия улетит.
Еще одно правило - не использовать зеркальные потолки и полы. Считается, что они вытягивают здоровье и достаток из отражающихся в них людей.
Если вы скептик и к негативному значению зеркала в спальне относитесь с сомнением, то вам стоит узнать и мнение ученых.
Сон напротив зеркала может стать причиной сильного испуга. В процессе сна человек максимально расслаблен и оторван от реального мира. Иногда во время пробуждения мы можем резко вскочить с кровати из-за кошмара или внезапного громкого звука. В такой момент встреча с собственным отражением может сильно напугать.
Полумрак имеет свойство искажать некоторые детали и в зеркале нам могут привидеться самые страшные силуэты, после которых уснуть будет невозможно.
Зеркало может создавать ощущение слежки. Любая имитация живого человека вызывает чувство дискомфорта или даже страха - так устроено наше подсознание.
Предмет может иметь с человеком внешнее сходство (как в случае с куклами или клоунами), но на самом деле таковым не является и это приводит в замешательство. По такой схеме у некоторых людей появляется страх перед собственным отражением.
Кроме того, зеркала могут стать источником галлюцинаций. Этот факт легко проверить самостоятельно. Достаточно 10-15 минут в темной комнате непрерывно смотреть на свое отражение в зеркале, и совсем скоро человек в отражении покажется вам незнакомым.
Черты будут выглядеть искаженными и даже жуткими. А многие люди и вовсе видят отражении страшных существ из другого мира. Но ученые уверены, что в такой реакции мозга нет ничего страшного и необычного.
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