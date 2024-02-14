Почему нельзя спать напротив зеркала: толкование поверья и научное объяснение

Значение поверья и примет

У этого поверья существует множество значений. Вот самые распространенные из них:

зеркало на потолке притягивает измену

зеркало напротив кровати способно удваивать страхи хозяина

узкое зеркало в изголовье "режет" отображение, что грозит серьезными заболеваниями, раздвоением личности

зеркала в дверцах шкафа-купе накапливают негативную энергию

проснувшись, вы можете увидеть собственное отражение "без души"

зеркало, стоящее напротив кровати способно втягивать в себя положительные эмоции. Человек может потерять чувство радости

маленький дефект на зеркале, который искажает отражение, способно принести хозяину неприятности на работе и в семье

нельзя ставить зеркало напротив кровати одиноким людям. Ваше отражение способно украсть душу и жизнь. Человек проснется совершенно другим, его заменит "отражение" из потустороннего мира

люди с повышенной нервозностью будут ощущать будто за ними кто-то следит

зеркала способны запоминать весь негатив и транслировать его в реальность. Именно поэтому нельзя покупать зеркала в антикварных магазинах или с рук

во сне человеческая душа остается беззащитной, поэтому нечистый может забрать ее в другой мир

во сне человеческая душа покидает тело и может случайно попасть в другой мир через зеркало, это приведет к смерти

зеркало впитывает негатив, который во сне выливается на человека напротив, это в свою очередь приведет к финансовым потерям, неудаче в личной жизни и болезням

если спать одному напротив зеркала, то можно на всю жизнь остаться в одиночестве

супругам также лучше не спать напротив зеркала, это может привнести разлад в их отношения

именно через зеркала в наш мир ночью попадает нечистая сила

Что говорит фэн-шуй

Фэн-шуй - это философия организация пространства. Цель этого учения заключается в том, чтобы улучшить ваше благосостояние, анализируя ваше пространство через "ци". Ци - это невидимый поток энергии, несущий жизнь.

В фэн-шуй зеркала играют важную роль, так как они не только притягивают и создают недостающее пространство, но и перераспределяют потоки ци.

Основное правило фэн-шуй - расположить зеркала так, чтобы энергия ци не ускользала из дома. Поэтому нельзя размещать зеркала напротив дверей и окон, иначе энергия улетит.

Еще одно правило - не использовать зеркальные потолки и полы. Считается, что они вытягивают здоровье и достаток из отражающихся в них людей.

Научное объяснение

Если вы скептик и к негативному значению зеркала в спальне относитесь с сомнением, то вам стоит узнать и мнение ученых.

Сон напротив зеркала может стать причиной сильного испуга. В процессе сна человек максимально расслаблен и оторван от реального мира. Иногда во время пробуждения мы можем резко вскочить с кровати из-за кошмара или внезапного громкого звука. В такой момент встреча с собственным отражением может сильно напугать.

Полумрак имеет свойство искажать некоторые детали и в зеркале нам могут привидеться самые страшные силуэты, после которых уснуть будет невозможно.

Зеркало может создавать ощущение слежки. Любая имитация живого человека вызывает чувство дискомфорта или даже страха - так устроено наше подсознание.

Предмет может иметь с человеком внешнее сходство (как в случае с куклами или клоунами), но на самом деле таковым не является и это приводит в замешательство. По такой схеме у некоторых людей появляется страх перед собственным отражением.

Кроме того, зеркала могут стать источником галлюцинаций. Этот факт легко проверить самостоятельно. Достаточно 10-15 минут в темной комнате непрерывно смотреть на свое отражение в зеркале, и совсем скоро человек в отражении покажется вам незнакомым.

Черты будут выглядеть искаженными и даже жуткими. А многие люди и вовсе видят отражении страшных существ из другого мира. Но ученые уверены, что в такой реакции мозга нет ничего страшного и необычного.