Чому не можна спати навпроти дзеркала: тлумачення повір'я та наукове пояснення

Існує стародавнє повір'я, що спати навпроти дзеркала не можна. Причин для цього є багато - від містичних до наукових.

Чому не можна ставити ліжко навпроти дзеркала, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Значення повір'я та прийме

Цей повір'я має безліч значень. Ось найпоширеніші з них:

дзеркало на стелі притягує зраду

дзеркало навпроти ліжка здатне подвоювати страхи господаря

вузьке дзеркало у головах "ріже" відображення, що загрожує серйозними захворюваннями, роздвоєнням особистості

дзеркала у дверях шафи-купе накопичують негативну енергію

прокинувшись, ви можете побачити власне відображення "без душі"

дзеркало, що стоїть навпроти ліжка, здатне втягувати в себе позитивні емоції. Людина може втратити почуття радості

Невеликий дефект на дзеркалі, що спотворює відображення, здатне принести господареві неприємності на роботі та в сім'ї

не можна ставити дзеркало навпроти ліжка самотнім людям. Ваше відображення здатне вкрасти душу та життя. Людина прокинеться зовсім іншою, її замінить "відображення" з потойбічного світу

люди з підвищеною нервозністю відчуватимуть ніби за ними хтось стежить

дзеркала здатні запам'ятовувати весь негатив і транслювати їх у реальність. Саме тому не можна купувати дзеркала в антикварних магазинах чи з рук

уві сні людська душа залишається беззахисною, тому нечистий може забрати її в інший світ

уві сні людська душа залишає тіло і може випадково потрапити в інший світ через дзеркало, це призведе до смерті

дзеркало вбирає негатив, який уві сні виливається на людину навпаки, це своєю чергою призведе до фінансових втрат, невдачі в особистому житті та хвороб

якщо спати одному навпроти дзеркала, то можна на все життя залишитися на самоті

подружжю також краще не спати навпроти дзеркала, це може привнести розлад у їхні стосунки

саме через дзеркала до нашого світу вночі потрапляє нечиста сила

Що каже фен-шуй

Фен-шуй – це філософія організація простору. Мета цього вчення полягає в тому, щоб покращити ваш добробут, аналізуючи ваш простір через ці. Ці - це невидимий потік енергії, що несе життя.

У фен-шуй дзеркала відіграють важливу роль, тому що вони не тільки притягують і створюють простір, що бракує, але і перерозподіляють потоки ці.

Основне правило фен-шуй - розмістити дзеркала так, щоб енергія ці не вислизала з дому. Тому не можна розміщувати дзеркала навпроти дверей та вікон, інакше енергія відлетить.

Ще одне правило - не використовувати дзеркальні стелі та підлоги. Вважається, що вони витягують здоров'я і достаток з людей, що в них відображаються.

Наукове пояснення

Якщо ви скептик і до негативного значення дзеркала в спальні ставитеся з сумнівом, то варто дізнатися і думку вчених.

Сон навпроти дзеркала може спричинити сильний переляк. У процесі сну людина максимально розслаблена та відірвана від реального світу. Іноді під час пробудження ми можемо різко схопитися з ліжка через кошмар чи раптовий гучний звук. У такий момент зустріч із власним відображенням може сильно налякати.

Напівтемрява має властивість спотворювати деякі деталі й в дзеркалі нам можуть здатися найстрашніші силуети, після яких заснути буде неможливо.

Дзеркало може створювати відчуття стеження. Будь-яка імітація живої людини викликає почуття дискомфорту чи навіть страху - так влаштована наша підсвідомість.

Предмет може мати з людиною зовнішню подібність (як у випадку з ляльками або клоунами), але насправді такою не є і це збентежує. За такою схемою у деяких людей виникає страх перед власним відображенням.

Крім того, дзеркала можуть стати джерелом галюцинацій. Цей факт легко перевірити самостійно. Достатньо 10-15 хвилин у темній кімнаті безперервно дивитися на своє відображення в дзеркалі, і незабаром людина у відображенні здасться вам незнайомою.

Риси виглядатимуть спотвореними та навіть моторошними. А багато людей взагалі бачать відображення страшних істот з іншого світу. Але вчені впевнені, що у такій реакції мозку немає нічого страшного та незвичайного.