Почему нельзя спать напротив зеркала: толкование поверья и научное объяснение
Существует древнее поверье, что спать напротив зеркала нельзя. Причин для этого есть много - от мистических до научных.
Почему нельзя ставить кровать напротив зеркала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
При подготовке материала использованы источники: AstroTalk, Astrology, Ganok.
Значение поверья и примет
У этого поверья существует множество значений. Вот самые распространенные из них:
- зеркало на потолке притягивает измену
- зеркало напротив кровати способно удваивать страхи хозяина
- узкое зеркало в изголовье "режет" отображение, что грозит серьезными заболеваниями, раздвоением личности
- зеркала в дверцах шкафа-купе накапливают негативную энергию
- проснувшись, вы можете увидеть собственное отражение "без души"
- зеркало, стоящее напротив кровати способно втягивать в себя положительные эмоции. Человек может потерять чувство радости
- маленький дефект на зеркале, который искажает отражение, способно принести хозяину неприятности на работе и в семье
- нельзя ставить зеркало напротив кровати одиноким людям. Ваше отражение способно украсть душу и жизнь. Человек проснется совершенно другим, его заменит "отражение" из потустороннего мира
- люди с повышенной нервозностью будут ощущать будто за ними кто-то следит
- зеркала способны запоминать весь негатив и транслировать его в реальность. Именно поэтому нельзя покупать зеркала в антикварных магазинах или с рук
- во сне человеческая душа остается беззащитной, поэтому нечистый может забрать ее в другой мир
- во сне человеческая душа покидает тело и может случайно попасть в другой мир через зеркало, это приведет к смерти
- зеркало впитывает негатив, который во сне выливается на человека напротив, это в свою очередь приведет к финансовым потерям, неудаче в личной жизни и болезням
- если спать одному напротив зеркала, то можно на всю жизнь остаться в одиночестве
- супругам также лучше не спать напротив зеркала, это может привнести разлад в их отношения
- именно через зеркала в наш мир ночью попадает нечистая сила
Что говорит фэн-шуй
Фэн-шуй - это философия организация пространства. Цель этого учения заключается в том, чтобы улучшить ваше благосостояние, анализируя ваше пространство через "ци". Ци - это невидимый поток энергии, несущий жизнь.
В фэн-шуй зеркала играют важную роль, так как они не только притягивают и создают недостающее пространство, но и перераспределяют потоки ци.
Основное правило фэн-шуй - расположить зеркала так, чтобы энергия ци не ускользала из дома. Поэтому нельзя размещать зеркала напротив дверей и окон, иначе энергия улетит.
Еще одно правило - не использовать зеркальные потолки и полы. Считается, что они вытягивают здоровье и достаток из отражающихся в них людей.
Научное объяснение
Если вы скептик и к негативному значению зеркала в спальне относитесь с сомнением, то вам стоит узнать и мнение ученых.
Сон напротив зеркала может стать причиной сильного испуга. В процессе сна человек максимально расслаблен и оторван от реального мира. Иногда во время пробуждения мы можем резко вскочить с кровати из-за кошмара или внезапного громкого звука. В такой момент встреча с собственным отражением может сильно напугать.
Полумрак имеет свойство искажать некоторые детали и в зеркале нам могут привидеться самые страшные силуэты, после которых уснуть будет невозможно.
Зеркало может создавать ощущение слежки. Любая имитация живого человека вызывает чувство дискомфорта или даже страха - так устроено наше подсознание.
Предмет может иметь с человеком внешнее сходство (как в случае с куклами или клоунами), но на самом деле таковым не является и это приводит в замешательство. По такой схеме у некоторых людей появляется страх перед собственным отражением.
Кроме того, зеркала могут стать источником галлюцинаций. Этот факт легко проверить самостоятельно. Достаточно 10-15 минут в темной комнате непрерывно смотреть на свое отражение в зеркале, и совсем скоро человек в отражении покажется вам незнакомым.
Черты будут выглядеть искаженными и даже жуткими. А многие люди и вовсе видят отражении страшных существ из другого мира. Но ученые уверены, что в такой реакции мозга нет ничего страшного и необычного.
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