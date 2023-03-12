Чому не можна розповідати партнеру про колишні стосунки: пояснення психолога

Коли виникає бажання розказати про колишніх

"За кожною потребою розказати про колишніх, стоїть якась претензія. Коли з'являються претензії? Претензії виникають тоді, коли наш партнер не закриває якусь із наших основних потреб", - каже експерт.

Бажання згадати своїх колишніх партнерів і розповісти про ці стосунки, виникає з наступних причин:

Викликати почуття ревнощів, щоб відчути себе потрібним та коханим/коханою.

Вказати на якісь недоліки теперішнього партнера, ставлячи в приклад колишнього/колишню.

Підкреслити свою значимість тим, що, мовляв "я теж знаю, як це все відбувається, бо у мене були такі-то стосунки..."

Заподіяти біль партнеру, якщо перед цим була якась ситуація, де вам було боляче (відомстити).

На що розраховує людина, розповідаючи про колишніх

"Є декілька причин цього бажання і в кожного вони можуть бути різні. За кожною з таких причин стоїть якась потреба. І найчастіше за все це все ж таки базова потреба в самій любові. Але також можуть бути потреби у визнанні або потреба безпеки", - пояснює Одинська.

Наголошує, що бажання розповісти про колишніх виникає, коли партнер насправді не задовольняє якісь із цих основних базових потреб.

"Оскільки ми здебільшого вступаємо в стосунки, в яких нам хочеться дібрати те, що нам не додали в дитинстві, то звідси і випливає, що ми хочемо, щоб наш партнер додав нам те, що нам не вистачає. А отже тим самим і закрив якусь із наших базових потреб, а можливо навіть всі", - каже психолог.

При цьому психолог наголошує, що ті вакуумні діри, які є в нашій психіці ще з дитинства, нашим партнерам не під силу загоїти, бо у них також є такі діри.

"Ці наші незакриті з дитинства потреби - це наша відповідальність. Тому, щоб вам не хотілось розказувати про ваш колишній досвід і не приносити дискомфорт партнеру, розберіться спочатку в тому, чого вам не вистачає, яку базову потребу ви хочете цим закрити. І пам'ятайте, щоразу коли вам хочеться це зробити, що ви причините дискомфорт своєму партнеру", - наголошує Одинська.