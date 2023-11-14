Чому не можна пити дуже гарячий чай та яка існує загроза для здоров'я

Чай - це напій, без якого багато хто не може уявити жодного дня: його п'ють на сніданок, обід та вечерю. Однак, варто знати декілька маловідомих фактів про напій, які допоможуть вберегти здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Існують дослідження, які вказують на зв’язок між регулярним споживанням напою й зменшенням ризиків діабету 2 типу, серцевих захворювань, інсульту та передчасної смерті.
Однак, часте споживання гарячого чаю (понад 60 °C) може підвищити ризики розвитку раку стравоходу та раку шлунка.
"Такі дані отримують на основі спостережень (обсерваційні дослідження). Для більш точних висновків потрібно більше контрольованих рандомізованих досліджень", - йдеться у повідомленні.
Тільки в трав’яних чаях кофеїну переважно немає. Якщо порівнювати кількість кофеїну в різних видах чаю, то все буде залежати від купи факторів, як-от країни походження, типу листка, стилю приготування тощо.
Чайне листя містить орієнтовно 3.5% кофеїну. Кавові зерна - від 3.4 до 8% залежно від сорту.
Однак, для приготування кави потрібно використати більше зерен, якщо порівнювати з чайним листям. Тому, зазвичай, філіжанка кави містить більше кофеїну, ніж чашка чаю.
У зеленому чаї менше кофеїну, ніж у чорному. Однак, бувають і винятки. Багато чого залежить від способу приготування та кількості листя.
Наприклад, 100 грамів чорного чаю містить орієнтовно 21 мг кофеїну. Така ж кількість зеленого (при цьому різних його типів) - 9-20 мг.
Поліфеноли - це група хімічних речовин, які містяться в рослинах й надають чаю його особливого смаку. Поліфеноли можуть бути корисні для здоров’я. Вони також містяться в шоколаді, фруктах, овочах та інших продуктах.
Експерти кажуть, що більшість поліфенолів діють як антиоксиданти, тобто вони допомагають організму пом’якшити шкідливу дію деяких факторів навколишнього середовища.
Цукор, вершки, молоко - все це негативно впливає на активність поліфенолів, якими чай так багатий. Варто частіше обирати саме натуральний чай без домішок - тоді можна отримати більше користі.
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