Почему нельзя пить очень горячий чай и какая существует угроза для здоровья

Чай - это напиток, без которого многие не могут представить ни одного дня: его пьют на завтрак, обед и ужин. Однако стоит знать несколько малоизвестных фактов о напитке, которые помогут уберечь здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Есть исследования, указывающие на связь между регулярным потреблением напитка и уменьшением рисков диабета 2 типа, сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти.
Однако частое потребление горячего чая (более 60 °C) может повысить риск развития рака пищевода и рака желудка.
"Такие данные получают на основе наблюдений (обсервационные исследования). Для более точных выводов требуется больше контролируемых рандомизированных исследований", - говорится в сообщении.
Только в травяных чаях кофеина в основном нет. Если сравнивать количество кофеина в различных видах чая, то все будет зависеть от массы факторов, таких как страна происхождения, тип листьев, стиль приготовления и т.д.
Чайные листья содержат ориентировочно 3.5% кофеина. Кофейные зерна - от 3.4 до 8% в зависимости от сорта.
Однако для приготовления кофе нужно использовать больше зерен, если сравнивать с чайными листьями. Поэтому обычно чашечка кофе содержит больше кофеина, чем чашка чая.
В зеленом чае меньше кофеина, чем в черном. Однако бывают и исключения. Многое зависит от способа приготовления и количества листьев.
Например, 100 г черного чая содержит ориентировочно 21 мг кофеина. Такое же количество зеленого (при этом разных его типов) - 9-20 мг.
Полифенолы - это группа химических веществ, которые содержатся в растениях и придают чаю его особый вкус. Полифенолы могут быть полезны для здоровья. Они также содержатся в шоколаде, фруктах, овощах и других продуктах.
Эксперты говорят, что большинство полифенолов действуют как антиоксиданты, то есть они помогают организму смягчить вредное действие некоторых факторов окружающей среды.
Сахар, сливки, молоко - все это негативно влияет на активность полифенолов, которыми чай так богат. Следует чаще выбирать именно натуральный чай без примесей - тогда можно получить больше пользы.
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