Почему нельзя пить очень горячий чай и какая существует угроза для здоровья

Чай - это напиток, без которого многие не могут представить ни одного дня: его пьют на завтрак, обед и ужин. Однако стоит знать несколько малоизвестных фактов о напитке, которые помогут уберечь здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе ".

Горячий чай вредит здоровью

Есть исследования, указывающие на связь между регулярным потреблением напитка и уменьшением рисков диабета 2 типа, сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти.

Однако частое потребление горячего чая (более 60 °C) может повысить риск развития рака пищевода и рака желудка.

"Такие данные получают на основе наблюдений (обсервационные исследования). Для более точных выводов требуется больше контролируемых рандомизированных исследований", - говорится в сообщении.

Чай содержит кофеин

Только в травяных чаях кофеина в основном нет. Если сравнивать количество кофеина в различных видах чая, то все будет зависеть от массы факторов, таких как страна происхождения, тип листьев, стиль приготовления и т.д.

Чайные листья содержат ориентировочно 3.5% кофеина. Кофейные зерна - от 3.4 до 8% в зависимости от сорта.

Однако для приготовления кофе нужно использовать больше зерен, если сравнивать с чайными листьями. Поэтому обычно чашечка кофе содержит больше кофеина, чем чашка чая.

В каком чае меньше кофеина

В зеленом чае меньше кофеина, чем в черном. Однако бывают и исключения. Многое зависит от способа приготовления и количества листьев.

Например, 100 г черного чая содержит ориентировочно 21 мг кофеина. Такое же количество зеленого (при этом разных его типов) - 9-20 мг.

Чай содержит полифенолы

Полифенолы - это группа химических веществ, которые содержатся в растениях и придают чаю его особый вкус. Полифенолы могут быть полезны для здоровья. Они также содержатся в шоколаде, фруктах, овощах и других продуктах.

Эксперты говорят, что большинство полифенолов действуют как антиоксиданты, то есть они помогают организму смягчить вредное действие некоторых факторов окружающей среды.

Какой чай самый лучший для здоровья

Сахар, сливки, молоко - все это негативно влияет на активность полифенолов, которыми чай так богат. Следует чаще выбирать именно натуральный чай без примесей - тогда можно получить больше пользы.