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Чому не можна купатися вночі в річці чи озері: це важливо знати

Чому не можна купатися ввечері (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Згідно з прикметами, кожен час доби вважається по-своєму особливим. Зокрема, існують заборони, які стосуються нічного купання в річці або озері.

Які існують причини відмовитись від нічного купання - читайте нижче.

Небезпечні істоти 

Існують прикмети, що активність різних небезпечних істот зростає в темряві. Вода в цей період вважається їхньою територією, тому купання може привернути небезпечні сили.

Істоти можуть завдати шкоди людині та принести нещастя.

Втрата енергії

Існує також прикмета, яка стверджує, що купання вночі може призвести до втрати особистої енергії. За цими віруваннями, вода в цей період вбирає енергію людини, роблячи її вразливою перед негативними впливами.

Психологічний аспект

Також темрява та невідомість, особливо у воді, можуть викликати почуття занепокоєння та страху у багатьох людей. Такі емоції можуть негативно впливати на настрій та загальний стан людини.

Додамо, що кожна людина має право сама вирішувати, чи купатися в річці вночі, чи ні. Однак важливо бути обережним та дотримуватися безпекових заходів незалежно від часу дня.

Згідно з прикметами, кращі дні для відпочинку на природі - це четвер і субота. У ці дні нічого поганого не повинно трапитися.

До чого сниться купання

Зокрема, якщо приснилось, що ви купаєтесь у річці чи озері, то ось що це може означати:

  • Уві сні плавати в річці або в озері в компанії представника протилежної статі - до нових відносин, які не будуть тривалими
  • З незнайомою людиною плавати - до появи нових зв'язків, впливових людей
  • Наснилося, що поруч пливе людина тієї ж статі - скоро з'явиться суперник або суперниця
  • З кращим другом купатися у воді - до розваг
  • Купатися у брудній воді - до низки неприємностей

 

Раніше ми повідомляли, як не стати жертвою відпочинку на воді.

Також ми писали, чи можна кип'ятити воду кілька разів.

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